Ucrania recibe el apoyo de la UE y Rusia alerta contra el embargo a combustibles

Ucrania recibió este viernes fuertes apoyos de la Unión Europea (UE), con la promesa de una asignación de 25 millones de euros para trabajos de desminado, y de Estados Unidos, que anunció otro aporte de 2200 millones de dólares en armas y municiones, mientras Rusia lanzó advertencias sobre las consecuencias del reciente embargo a sus productos petroleros y negó que Washington hubiera hecho llegar una propuesta de paz

La plana mayor de la UE llegó entre este jueves y viernes a Kiev -donde en la mañana de este viernes sonaron las sirenas antiaéreas a modo de prevención- para ratificar su apoyo al gobierno de Volodimir Zelenski, pocos días después de que las potencias de occidente consintieran en enviar poderosos tanques de guerra que servirán en el terreno de combate para la resistencia ucraniana.

En el plano político, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, prometió «apoyar» a Ucrania en su aspiración de adherirse a la UE, mientras que en lo económico, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que el bloque destinará hasta 25 millones de euros a Ucrania para labores de desminado.

«La UE y sus Estados miembros han tomado medidas sin precedentes para apoyar a Ucrania y su pueblo. Hasta ahora, la UE ha proporcionado una asistencia a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros«, tuiteó el bloque, según reseñó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Michel, en tanto, prometió ayudar a Ucrania a adherirse a la UE. «Los apoyaremos (…) en cada etapa de su viaje hacia la UE», escribió Michel en un tuit acompañado de una foto que lo muestra en el centro de Kiev, reprodujo la agencia AFP.

También se encontraba este viernes en Kiev la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por Borrell, y unos 15 comisarios europeos.

