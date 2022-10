Ucrania refuerza su defensa antiaérea con ayuda de Occidente

Ucrania recibió este miércoles un nuevo sistema de defensa antiaéreo, entregado por Alemania, en el tercer día de los renovados bombardeos rusos como represalia del ataque con explosivos al estratégico puente de Crimea que, según Moscú, fue organizado por la inteligencia ucraniana.

El gobierno en Kiev recibió su primer sistema de defensa aérea Iris-T desde Alemania, indicó el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov.

«Una nueva era de la defensa aérea ha empezado en Ucrania. Los Iris-T de Alemania ya están aquí. Los estadounidenses Nasams están llegando«, tuiteó Reznikov, en referencia a los sistemas antiaéreos que la Casa Blanca prometió entregar en las próximas semanas.

«Esto es solo el comienzo. Necesitamos más. No hay dudas de que Rusia es un Estado terrorista. Es un imperativo moral proteger el cielo de Ucrania para salvar a nuestra población», añadió.

