Ucrania reivindica avances en el sur, aunque Rusia dice que abatíó a cientos de soldados

Ucrania reivindicó la conquista de varias posiciones en la orilla oriental del río Dniéper, ocupada por los rusos en el sur del país, aunque el Kremlin afirmó que le infligió fuertes pérdidas al Ejército comandado por Kiev en esos combates que se dan en el marco de una contraofensiva que lleva meses en el terreno.

«Las Fuerzas de Defensa ucranianas efectuaron con éxito una serie de acciones en la orilla izquierda del río Dniéper», en la región de Jerson, indicó en Facebook el mando de la marina ucraniana, que reivindicó la toma de «varias cabezas de puente» en esta zona y reportó «importantes pérdidas» en las filas enemigas.

«Unidades ucranianas lograron expulsar a los rusos de sus posiciones en la margen izquierda del río», confirmó poco después el Estado Mayor, agregando que en el área «continúan los intensos combates» y las «operaciones de sabotaje, de incursiones y de reconocimiento».



El objetivo es «repeler al enemigo lo más lejos posible» del río para impedirle bombardear la ciudad de Jerson y otras localidades ubicadas en la orilla derecha, controlada por las fuerzas de Kiev, precisó el Estado Mayor.

El anuncio supone el primer éxito reivindicado por los ucranianos desde la toma del pueblo de Robotyne, en la región meridional de Zaporiyia, en agosto.

Kiev esperaba que la liberación de esta ciudad le permitiera luego romper las líneas rusas y recuperar más zonas ocupadas, pero el ejército ucraniano se quedó atascado ante la potencia de fuego de las defensas rusas.

Con la toma de varias posiciones en la orilla izquierda del Dniéper, el mando ucraniano tiene ahora la esperanza de lanzar un asalto más importante hacia el sur. Pero para ello deberá ser capaz de desplegar soldados, vehículos y equipamientos en una zona de difícil acceso, consignó la agencia de noticias AFP

El Estado Mayor ucraniano dio cuenta de «una fuerte resistencia enemiga» en la orilla ocupada, donde las fuerzas rusas, que intentan expulsar a los ucranianos, disponen de «una línea de fortificaciones bastante importante».

The Kherson region’s left bank. Our warriors.

I thank them for their strength and for moving forward.

Glory to everyone who restores freedom and justice to Ukraine!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/5Da2key0KA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2023