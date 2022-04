Ucrania se prepara para nueva y ‘decisiva’ ofensiva rusa, en medio de más bombardeos

El Ejército ruso continuó este domingo con bombardeos en Ucrania en preparación de una ofensiva en el este del país que podría ser «decisiva» para una guerra que ha dejado miles de muertos, gran destrucción y a Rusia mayormente aislada a nivel internacional.

Más civiles continuaron huyendo de partes del este del país antes de la esperada ofensiva rusa, mientras rescatistas seguían buscando a sobrevivientes en localidades cercanas a la norteña Kiev, la capital, de donde tropas rusas se retiraron recientemente.

Luego de abandonar sus casas, muchos ucranianos huyen al extranjero, y el organismo de la ONU para los refugiados dijo este domingo que la cifra de personas que escaparon de Ucrania por la guerra alcanzó ya los 4,5 millones.

En el Vaticano, en tanto, el papa Francisco dijo que en la guerra de Ucrania se vuelve a crucificar a Cristo y pidió una «tregua de Pascua» para iniciar verdaderas negociaciones y «llegar a la paz», al celebrar una multitudinaria misa de Domingo de Ramos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el sábado que su país se preparaba para «batallas importantes, que algunos dicen que serán decisivas, en el Este».

«Estamos listos para combatir y, paralelamente, buscar terminar esta guerra mediante la diplomacia», agregó, en referencia a negociaciones de paz en curso con Moscú, al recibir en Kiev al canciller de Austria.

Ucrania acusa a Rusia de haber cometido crímenes de guerra contra miles de civiles durante su invasión, incluyendo bombardeos a hospitales, un ataque con misil que mató a 52 personas en una estación de trenes hace dos días y asesinatos de residentes de localidades cercanas a Kiev que estuvieron ocupadas por las fuerzas rusas.

El Gobierno ruso del presidente Vladimir Putin niega todas las acusaciones.

Estados Unidos y otras potencias han impuesto severas sanciones a Rusia que han jaqueado su economía, y la Asamblea General de la ONU votó la semana pasada suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización.

Zelenski dijo este domingo por Twitter que habló por teléfono con el jefe de Gobierno alemán, el canciller federal Olaf Scholz, y que ambos estuvieron de acuerdo en la necesidad de identificar a los autores de crímenes de guerra y llevarlos ante la Justicia.

«Enfatizamos que todos los perpetradores de crímenes de guerra deben ser identificados y castigados», escribió el mandatario.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022