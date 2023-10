Ucrania usó por primera vez misiles suministrados por EEUU con 300 kilómetros de alcance

Ucrania comenzó a utilizar contra Rusia por primera vez misiles estadounidenses ATACMS superficie-superficie con 300 km de alcance que «demostraron su eficacia», anunció este martes el presidente Volodimir Zelenski, sin indicar dónde ni cuándo se utilizó ese armamento.

«Los acuerdos que hemos concluido con el presidente estadounidense Joe Biden se están implementando de una manera muy precisa: los ATACMS han demostrado su eficacia», dijo Zelenski en su discurso diario publicado en las redes sociales.

La difusión en redes sociales de submuniciones pertenecientes a este modelo de misiles llevó a Washington a admitir la entrega de este nuevo refuerzo armamentístico, según fuentes del Gobierno citadas por varios medios, entre ellos el periódico Wall Street Journal y la cadena CNN.

No se aclaró aún cuándo llegaron los misiles a Ucrania.

