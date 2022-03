Ucrania y Rusia abrirán ‘corredores humanitarios’ para evacuar civiles

Ucrania y Rusia acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles y la entrega de alimentos y medicinas, anunciaron ambas partes del conflicto al término de la segunda ronda de conversaciones que se realizaron en la localidad bielorrusa de Brest, cercana a la frontera con Polonia, donde se logró «un progreso significativo», según la parte rusa.

«La segunda ronda de conversaciones ha terminado. Desafortunadamente, Ucrania aún no tiene los resultados que necesita. Solo hay decisiones sobre la organización de corredores humanitarios», dijo en Twitter el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, según informan las agencias AFP, Sputnik y Europa Press.

«Lo único que puedo decir es que discutimos en detalle los aspectos humanitarios porque muchas ciudades están actualmente rodeadas» por las fuerzas rusas y hay una «situación dramática de alimentos, medicinas y posibilidades de evacuación», agregó.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

