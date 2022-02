Udinese ganó con dos goles argentinos en el descuento

Ya a los 94, el exdelantero de Huracán Ignacio Pussetto transformó un penal en el segundo tanto de Udinese que selló la victoria sobre Torino para saltar al 15º puesto y tomar aire en la lucha por no descender.

Udinese 2-0 Torino | Udinese leave it late at the Dacia Arena | Serie A 2021/22