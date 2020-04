UDOCBA afirmó que “la escuela pública con sus docentes está brindando las respuestas que la sociedad necesita”

La Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA), mostró su apoyo hacia la educación pública mencionando que los maestros “en forma silenciosa están brindando las respuestas que la sociedad necesita” de manera virtual, y advirtió que son “irreemplazables e insustituibles”.

A través de un comunicado de prensa mencionaron: “No bajamos los brazos en este difícil momento y generamos propuestas de diversa índole para llegar a nuestros alumnas/os y garantizar la continuidad pedagógica”.

El gremio que tiene por líder a Miguel Ángel Díaz, afirmó que “a pesar del accionar de ciertos sectores intermedios del sistema educativo que no se ajustan a las circunstancias y exigen lo que no se puede en este contexto”, “no bajamos los brazos en este difícil momento“.

Asegurando que generan “propuestas de diversa índole para llegar a nuestros alumnas/os y garantizar la continuidad pedagógica” y que “en esta contingencia reafirmamos que la escuela es irreemplazable y los maestros insustituibles“.

Para concluir, resaltaron algo no menor y es que los maestros utilizan sus propios insumos tecnológicos y generan “aprendizajes acompañados por el apoyo incondicional de las familias que colaboran en este nuevo desafío,en un ida y vuelta de comunicación permanente”, así como “extendimos nuestra jornada laboral atendiendo las necesidades que se presentan”.

