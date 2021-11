últimas horas para anotarse en el plan que otorga $240.000

plan mi pieza desarrollo social.jpg

A través del programa, el Gobierno invierte en una línea de financiamiento dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana del MDS que le entrega a las ganadoras $100 mil o $240 mil en dos cuotas del 50%, a través del organismo a cargo de Fernanda Raverta. La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Programa Mi Pieza: cómo funciona

Una vez realizado el sorteo, las ganadoras cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Las obras a realizar son el mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas; división de interiores; refacción menor de plomería y/o electricidad; y la ampliación de vivienda.

programa Mi Pieza.jpg

Programa Mi Pieza: cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza y se extenderá hasta el 28 de noviembre ya que apunta a sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento. Mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre no necesitarán hacer ningún trámite para participar del sorteo del 8 de diciembre. El programa es compatible con cualquier prestación social de ANSES, incluido el Potenciar Trabajo.

Una vez que te hayas inscripto, debés descargar la aplicación «Mi Pieza Argentina» buscándola desde el Playstore o App Store de tu smartphone. Desde ahí podrás mantenerte informada sobre la fecha de sorteo y cómo continuar con la ejecución de la obra.

Es importante que tengas en cuenta que, desde que realizaste la inscripción, demora 72 horas hasta que se habilita el ingreso a la aplicación. Los datos para ingresar son tu número de DNI como usuario y como contraseña el número de trámite que figura en tu DNI (colocando sólo los primeros 11 números).

construccion actividad economica.jpg Telam

Qué es el RENABAP

El Renabap es el Registro Nacional de Barrios Populares, que reúne información sobre barrios y asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no lograron acceder a ellos.

Certificado de Vivienda Familiar

El Certificado sirve de título suficiente para la acreditación de domicilio legal o fiscal ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas. Permite solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural. Y también posibilita solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Certificado: a quiénes está dirigido

Está dirigido a las familias que hayan sido encuestadas en su domicilio en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Aquellas que aún no fueron encuestadas pueden solicitar ser relevadas a través de mi ANSES o personalmente en una oficina de ANSES.

Certificado: cómo obtenerlo

Primero tenés que ser encuestado en tu vivienda.

Tener una persona mayor de edad en el grupo familiar.

Contar con Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).

Luego, ingresa a Mi ANSES. Si no tenés clave podés generarla en el momento.

Solicita tu certificado. Si ya lo pediste, podés informarte si está disponible para retirarlo. También podés realizar modificaciones en la información que ya tenés registrada.

Finalmente, acércate a una oficina de ANSES sin turno y retira tu certificado impreso, o ingresa con tu Clave de Seguridad Social a MI ANSES y descárgalo.

CONSTRUCCIÓN NA

Programa Mi Pieza: cómo saber si estoy inscripta

Si te inscribiste correctamente podrás loguearte en la App «Mi Pieza Argentina» luego de las 72 horas. Además, si intentas llenar nuevamente el formulario, te va a indicar que tu Certificado de Vivienda Familiar ya está inscripto.