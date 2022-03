últimas noticias de los ataques de Rusia

La invasión de Rusia a Ucrania llega a su día 18. El consejo regional de Leópolis, en el oeste de Ucrania, informó este domingo del impacto de ocho misiles rusos contra una base militar situada muy cerca de la frontera con Polonia en lo que supone la mayor escalada contra esta región.

«Los ocupantes (rusos) han realizado un ataque aéreo contra el Centro Internacional de Seguridad y Mantenimiento de Paz en Yavoriv», a 50 kilómetros al oeste de Leópolis y muy cerca de la frontera con Polonia, informó el consejo regional en su página web.

Indicó que al menos ocho misiles han impactado en la base y en un primer balance se cuentan 35 muertos y 134 heridos. En la base trabajan formadores extranjeros, según el Gobierno de Ucrania.

Zelenski dice que Rusia está dispuesta a negociar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que Rusia está dispuesta a negociar un acuerdo de paz con Ucrania, después de que ambos países hayan celebrado cuatro rondas de negociaciones para alcanzar un acuerdo que rebaje el conflicto.

«Ahora la parte rusa en las negociaciones ha comenzado a hablar de algo, no solo a lanzar ultimátums (…) Creo que este es un enfoque fundamentalmente diferente. Y así es como debería ser», ha dicho el presidente ucraniano en una rueda de prensa celebrada este sábado en Kiev a la que ha tenido acceso la agencia Unian.

Rusia convoca un referéndum y coloca una alcaldesa

Las fuerzas rusas han hecho un llamamiento este sábado a los diputados de la región ucraniana de Jersón, al sureste del país y fronteriza con Crimea, para cooperar en la creación de una República Popular de Jersón independiente de Ucrania.

Además, las tropas rusas han designado una nueva alcaldesa de la ciudad ocupada de Melitópol un día después del presunto secuestro del alcalde electo Ivan Fedorov por un grupo militares de Rusia.

«En Melitopol, los ocupantes han nombrado a su ‘alcalde’. Se trata de una diputada del Ayuntamiento de la oposición, Galina Danilchenko», ha explicado la administración regional de Zaporiyia, a la que pertenece la ciudad.

Muere un reportero estadounidense

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

«Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania», ha afirmado Nebitov a través de una publicación en Facebook.

«Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate», ha apuntado Nebitov. The New York Times ha desmentido que Renaud trabaje para ellos.

Acercamiento de posiciones

Negociadores de Rusia y Ucrania han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto el fuego y la suspensión de la invasión rusa en Ucrania, aunque han matizado que todavía queda un largo camino para concretar posturas.

El diputado ruso Leonid Slutsky, del equipo negociador ruso, se ha mostrado especialmente optimista al indicar que las conversaciones han alcanzado en este punto un «progreso sustancial» y que las dos partes podrían alcanzar una «posición unificada» en un futuro cercano, según la agencia estatal de noticias rusa TASS.

«El progreso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo puede convertirse en una posición unificada de ambas delegaciones», ha apuntado.