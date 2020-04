Últimas noticias del coronavirus en España y el mundo: contagios, muertos y recuperados

España se prepara para salir de la “hibernación económica” y volver, entre este lunes y el martes, a recuperar algunas actividades no esenciales. No obstante, el confinamiento persistirá porque su “desescalada” no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26.

Así lo trasladó este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes autonómicos, algunos de los cuales reclamaron al Ejecutivo central una mayor participación en la toma de decisiones y alertaron del peligro de que repunten los contagios con la vuelta al trabajo de estas actividades no esenciales.

Para evitar esto, el Gobierno ha desplegado un operativo para repartir a partir de este lunes en puntos logísticos de toda España más de diez millones de mascarillas, como en las estaciones de metro o las paradas de autobuses.

Mientras tanto, las cifras de la epidemia en España siguen en un proceso de ralentización. Los contagios ascendieron este domingo a 161.852 (4.167 más que los notificados este sábado), mientras que la cifra de muertos experimentó un repunte en las últimas 24 horas: 619 fallecidos, lo que eleva el total a 16.972. Los recuperados, por su parte, ascienden a 59.109 (3.282 más que el sábado).