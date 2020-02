“UN ACTIVO DE LA DEMOCRACIA”.

Ricardo Alfonsín será embajador en España. Abrazados a su maridaje con Cambiemos, algunos radicales protestan. El refunfuño es un hábito correligionario. No aprueban la apertura de Alfonsín, que suma así al sistema de alianzas del Gobierno y abre un debate interno en sus filas. Ya Alberto Fernández cuenta con el apoyo crítico del partido de Roberto Lavagna. La influencia propia y simbólica de Ricardo Alfonsín aumentará dentro del radicalismo.

Mario Negri, jefe del bloque de diputados radicales reclama una autocrítica por la gestión anterior y demanda al Gobierno clarificar el rumbo económico; destaca el acompañamiento al oficialismo con la ley de la deuda. “Como oposición somos un activo para la democracia, queremos colaborar para que la Argentina recupere la confianza”, sostiene.

“Hasta ahora el Gobierno ha dado señales contradictorias. Este es un gobierno bifronte: hay medidas que instrumentó durante este mes y medio que parecen ser más producto de una negociación dentro del Frente de Todos antes que políticas de Estado. Eso se observa claramente en la política exterior y en materia de seguridad. Es como que el Presidente está a cargo de la administración y Cristina se ocupa de otros menesteres, como garantizar su dominio en la Justicia. Me da la sensación de que si a Cristina le preguntaran cuál sería su prioridad entre bajar la inflación, la renegociación de la deuda o arreglar sus causas en la Justicia, ella elegiría lo último”.

“Votar el proyecto sobre deuda fue un acto de responsabilidad en un tema que atraviesa la historia argentina. El problema de la deuda ha sido una experiencia traumática en la Argentina, con dos defaults en los últimos años, uno en 2001 y otro en 2014, con los holdouts. Lo cierto es que la reestructuración de la deuda que se discutió en el recinto no es la hija de Mauricio Macri, sino que abarca también los bonos emitidos de 2005 a 2010. No se puede sino asumir la responsabilidad, y eso hicimos nosotros. Demostramos que somos mejor oposición que la que tuvimos nosotros cuando fuimos gobierno. A cambio logramos algo muy importante, que es un compromiso del Gobierno para empezar a resolver la deuda que las provincias tienen con la Nación.”

“A 45 días de gobierno, lo que falta es conocer hacia qué rumbo vamos. No pedimos que se nos presente un programa económico acabado y definitivo, pero al menos los trazos gruesos, el orden de prioridades que el Gobierno pretende encarar. Por ejemplo, cuáles serán los motores sobre los que va a trabajar para crecer, cuál será nuestra política de exportación, cómo será la política energética. No sé, salvo que crean que los motores del crecimiento sean a partir de la revolución del carbón, ahora que Aníbal (Fernández) se va a ser cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.”

“Creo que, en este mundo complejo y convulsionado, la Argentina no puede darse el lujo de priorizar las discusiones ideológicas por sobre la necesidad de vincularnos con el mundo. El Presidente ahora dio un pequeño giro, tomó nota de que hay que ir por determinado lugar.

Juntos por el Cambio tiene una enorme responsabilidad: si no somos capaces de revisar los errores cometidos, le haríamos flaco favor a la coalición. Creo que el mayor error fue incurrir en una sobreestimación de nuestra capacidad para resolver los problemas a una velocidad que no estábamos en condiciones. Se pusieron plazos y metas a problemas estructurales que llevan muchos años y que eran imposibles de resolver en dos. Además, no explicamos a la sociedad la crisis que heredamos, creyendo que así íbamos a espantar las inversiones. Fue un error. Faltó política. Cuando se armó Cambiemos, en 2015, Macri dijo que no iba a impulsar un gobierno de coalición. En 2017, cuando ganamos las elecciones legislativas, insistí en no marearse con el resultado electoral. Debíamos avanzar hacia un gobierno de coalición, dar un salto de calidad. No lo hicimos.”

“Entre los dirigentes no se reparten liderazgos, se reparten responsabilidades. Quien confiere liderazgos es la sociedad. Es tan malo decir que ningún voto es de Macri como decir que todos los votos son de él. Creo que Macri debería hacer un repaso tranquilo de lo que pasó y que su mayor responsabilidad, en este momento, es que Juntos por el Cambio se mantenga unido.”

Es probable que las diferencias internas del radicalismo sobre su alianza con Cambiemos tenga más de un sacudón. La decisión de Ricardo Alfonsín abre una puerta mucho más amplia. Hay una falta de liderazgo que activa la intensa deliberación del radicalismo sobre su relación con Cambiemos.