Un alto funcionario de la ONU llegó a Sudán en medio de intensos combates

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, llegó este miércoles a Sudán para abordar la situación en el país africano, donde enfrentamientos entre facciones militares estallados el 15 de abril dejaron centenares de muertos y millones de civiles atrapados entre intensos combates que continúan, pese a una tregua acordada.

«Acabo de llegar a (la localidad de) Puerto Sudán para reafirmar el compromiso de la ONU con el pueblo sudanés», dijo Griffiths en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, en la que expresó su «admiración» por la «incansable dedicación de la comunidad humanitaria y los voluntarios locales, que hacen todo lo posible para ayudar».

Griffiths exigió que las partes implicadas en los combates se comprometan, al más alto nivel y públicamente, a garantizar la seguridad en la entrega de ayuda humanitaria.

«Estos compromisos son una condición previa a una acción humanitaria a gran escala», indicó el funcionario, citado por la agencia de noticias AFP.

With humanitarian needs at unprecedented levels in #Sudan, @UNOCHA‘s @UNReliefChief says «the @UN & partners are doing our best to reboot the humanitarian response in the country.»

⏩ https://t.co/2yiAXJxosW pic.twitter.com/y40U1htnaD

— United Nations Sudan (@UN_Sudan) May 2, 2023