UN ALTO MALESTAR | 7 miradas

El malestar crece en los sectores más pobres, según la Universidad Católica. Informalidad laboral, caída de ingresos, inflación ascendente y retroceso de la actividad económica. No son los únicos. El Gobierno se preocupa por la coincidencia de esos datos con las encuestas y mediciones propias. La oposición enciende su esperanza; también la voracidad ante una eventual victoria la desintegra.

El año pasado el malestar psicológico tuvo el valor más elevado de la década: 23,6% de la población urbana sintió inquietud, agitación, desesperanza, tristeza y cansancio. Datos del Observatorio la Universidad de la Universidad Católica Argentina.

A su vez un sondeo nacional realizado en junio por Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero -de los consultores Raúl Timerman y Shila Vilker- ante la pregunta “¿con cuál de estos espacios políticos se siente más cercano?” dejó preocupado al equipo de la Vicepresidente: el 33,6% respondió por el Frente de Todos y el 24,6%, por Juntos por el Cambio. Un 26% dijo “ninguno”.

El mismo sondeo aplicado al segmento clase media enciende una luz roja: el 28,9% respondió Juntos por el Cambio; el 28,7%, Frente de Todos y el 23,7%, “ninguno”.

“Hay un problema con sectores de trabajadores informales, autónomos y monotributistas desprotegidos en la pandemia. Muchos nos votaron en 2019 y hay que volver a traerlos”, dijo un experto vinculado al oficialismo.

Un vocero de Axel Kicillof resumió: “Falta hacer foco en la clase media baja que no se vincula con el Estado y no quiere un plan. Es gente enojada que pensaba que con nosotros iba a estar mejor del bolsillo”.

“Los segmentos medios no son alcanzados por las políticas sociales pero están padeciendo con rigor la crisis económica y la pandemia”, confirma Marina Acosta, directora de Analogías, agencia que consulta la dirigencia del Frente de Todos.

“La Cámpora viene advirtiendo que perdió respaldo en los jóvenes que están frustrados por el encierro y por la falta de clases. Ellos siempre llegaron a ese sector y eso está en crisis por la pandemia”, coincide una fuente próxima a Máximo Kirchner.

Una encuesta de Analogías revela que ante la consulta sobre si el Gobierno acompaña a los jóvenes en materia laboral y educativa, el 73,5% de las personas entre 16 y 29 años respondió “poco o nada”.

“Los jóvenes están escépticos y con un gran nivel de incertidumbre respecto del futuro, preocupados por el desempleo y poco interesados en la política. Aprecian que el Frente de Todos no sea un gobierno para ricos pero esperan que les hable a ellos de algo que no sea la pandemia”, aportó la directora de Analogías.

Frente a esa reacción juvenil, en el segmento de 16 a 29 años, los “libertarios” se identifican con José Luis Espert consigna el Grupo de Opinión Pública –Trespuntozero. El 29% con “ningún espacio”.

La última encuesta de la consultora Circuitos -atendida en despachos bonaerenses- índice que si las elecciones legislativas fueran ya, el 32,9% votaría al Frente de Todos y el 26,8% a Juntos por el Cambio. El 22,1% dijo “ninguno”.

En el gabinete reflexionan: “Estamos en el piso de la caída y ahora no tenemos más que repuntar. En provincia siempre hay un núcleo duro de 40 puntos que no se perfora para abajo. Para mirar los números hay que tener en cuenta que el Gobierno todavía no activó la campaña y que tenemos de nuestro lado la palanca del Estado”.

Además, una de cada cuatro personas dijo que “en el último período, frente a un problema prefiere evitarlo o negarlo”. explicó Solange Rodríguez Espínola, doctora en Psicología y Coordinadora del Programa Capital Humano y Bienestar de la Universidad Católica.

Entre personas activas mayores de 18 años, con retroceso por la pérdida de puestos laborales, el 43,7% manifestó tener un “empleo pleno” pero sufre una caída en ingresos reales. Un 44,4% registró “empleo o subempleo precario” y 13,9% estuvo desocupado.

Por el “efecto desaliento” la desocupación real fue del 28,5% por el aumento de activos que pasaron a la inactividad: la falta de ofertas y restricciones para la búsqueda de trabajo.

“los pobres poseen mayor incidencia de malestar psicológico en comparación con los no pobres, aunque en 2020 decreció en los pobres y se elevó en los no pobres”. Deducen que la vulnerabilidad, entre sectores medios aumentó «la sintomatología ansiosa-depresiva«. Para la UCA, la pobreza llegaba a 44,2 % de la población a fin de 2020.

Rodriguez Espínola explicó que “los pobres evitan y niegan a la hora de afrontar los problemas en comparación con los no pobres. Por eso el año pasado “decreció el malestar psicológico levemente en las personas de estrato socio laboral bajo marginal, mientras aumentó en el resto de las categorías”.

Al estudiar las fluctuaciones del malestar psicológico en los jefes y jefas de hogar según la seguridad alimentaria de los hogares, en los que se garantizó la seguridad alimentaria disminuyó el malestar psicológico durante 2020.

En los jefes y jefas de los hogares que sufrieron inseguridad alimentaria aumentaron los niveles de malestar psicológico: a mayor inseguridad alimentaria, mayor aumento interanual del malestar. “Las que más padecieron la elevación de los niveles de malestar fueron las jefas de los hogares en los que hubo inseguridad alimentaria severa”.

Tanto los segmentos socioeconómicos “C2” y C3″ -vinculados a la “clase media” por su ocupación y sus estudios- como los jóvenes de entre 16 y 29 años exhiben fuertes niveles descontento con el Gobierno. Muchos votaron al Frente de Todos en 2019, pero hoy engrosan la tropa de los “desencantados”.

Un funcionario con ascendencia en la mesa de la campaña resumió: “La clase media tiende a caer en la apatía y la anomia. Aspiran soluciones que el Gobierno no pudo representar en la pandemia. Hoy necesita un discurso de futuro”.