Un anciano de 82 años mata a golpes a un intruso que entró en su casa y atacó a su mujer

Un anciano de 82 años mató a golpes a un intruso armado que se había colado en su casa y había atacado a su mujer, de 79, informa la cadena Fox. Los hechos ocurrieron en Aiken, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Herbert Parrish y su esposa Lois, de 79 años, estaban en casa el lunes por la tarde cuando, según los informes policiales, Harold Runnels Jr, de 61 años, llamó a su puerta.

“Abrí la puerta y me dijo que estaba buscando a su pequeño perro chihuahua blanco y quería saber si lo había visto”, dijo Lois a la cadena FOX. “Le dije que no, que no lo había visto”, añadió.

En ese momento, Runnels Jr entró en la casa y blandió un cuchillo, golpeando a la pareja con el mango y provocando un corte en la frente de Lois, según la Oficina del Sheriff del condado de Aiken.

“Sentí que estábamos perdidos. Nos va a matar y a llevarse lo que pueda”, recordó Herbert. “No iba a salir por esa puerta y dejarnos con vida. Así es como me sentí. Por eso dije, ‘Tengo que hacer algo rápido y sacarle ventaja. Sacarle ventaja'”, explicó el anciano.

Herbert tomó una escopeta de su pared y empezó a golpear al intruso. “Comencé a golpearlo en la cabeza con el cañón y sé que debí haberlo golpeado al menos diez veces en la cara, tan fuerte como pude hacerlo”, explicó.

Runnels Jr. fue encontrado “ensangrentado e inconsciente” cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos. Más tarde murió en un hospital a causa de las lesiones sufridas.

“Esta calle normalmente no es tan loca y todos nos conocemos”, dijo una de las vecinas de Parrish, Jessica Clark. “Nunca hubiera esperado que sucediera aquí algo así. Así que siento que, de alguna manera, esto pone una mancha en este vecindario”, dijo. “Pero cuando escuché que pudieron defenderse del sospechoso, me sentí muy orgullosa de ellos y pensé, ‘Ok, ese tipo eligió la casa equivocada’“, agregó.