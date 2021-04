Un apagón “sospechoso” afecta la principal instalación nuclear de Irán – Télam

La energa elctrica en la planta de Natanz se cort tanto en a superficie como en las cmaras de enriquecimiento subterrneas.

Irn consider que el apagn que este domingo afect a su central atmica subterrnea de Natanz fue un acto de “terrorismo antinuclear”, en una acusacin que eleva las tensiones en Medio Oriente.

Ali Akbar Salehi, director del organismo de energa atmica de Irn, seal en un comunicado que era necesario que la comunidad internacional y el organismo de inspeccin nuclear internacional (OIEA) “hagan frente a este terrorismo antinuclear”.

Si bien no acus a nadie en particular, varios medios israeles -que tienen estrechos contactos con el Ejrcito y la inteligencia del pas- afirmaron que Natanz fue blanco de un ciberataque, aunque ninguno de los informes cit fuentes.

El apagn tuvo lugarhoras despus de poner en funcionamiento nuevas centrifugadoras que enriquecen uranio ms rpidamente, en medio de negociaciones por elfrustrado acuerdo atmicoentre Irn y las potencias.

Si Israel estuviera detrs del “apagn”, o tan solo si Irn lo acusara, es de esperar un aumento de la enemistad histrica entre ambos, que desde hace tiempo libran un conflicto soterrado en todo Medio Oriente.

El hecho tambin podra complicar esfuerzos de Estados Unidos, el principal aliado de Israel en materia de seguridad, de retornar al acuerdo nuclear que las potencias firmaron con Irn en 2015.

El pacto buscaba limitar sus actividades de enriquecimiento de uranio de Irn a cambio de un levantamiento de sanciones, pero salt por los aires cuando el Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump retir a su pas de manera unilateral en 2018.

Justo cuando se conoca la noticia del apagn, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aterrizaba en Israel para mantener conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ms temprano, el vocero del programa nuclear civil iran, Behrouz Kamalvand, inform a la TV estatal que la luz se haba cortado en Natanz tanto en los talleres de trabajo que quedan en la superficie como en las cmaras de enriquecimiento subterrneas.

“An no conocemos la razn de este corte de electricidad y debemos investigarlo ms”, dijo.”Afortunadamente, no hubo vctimas ni daos y no hay ningn problema de contaminacin”, agreg, citado por la cadena CNN.

Consultado por el canal sobre si se trataba de un “defecto tcnico o de un sabotaje”, Kamalvandi dijo que prefera no comentar.

Malek Shariati Niasar, un legislador que es el vocero de la Comisin de Energa del Parlamento, escribi en Twitter que el incidente era “muy sospechoso” y que haca pensar en algn “sabotaje o infiltracin”.

El Organismo Internacional de Energa Atmica (OIEA), encargado de verificar las actividades nucleares de los pases que lo integran, declin hacer comentarios.

El ltimo sbado, las autoridades iranes activaron nuevas cascadas de centrifugadoras que permitirn enriquecer ms rpidamente uranio, pero cuyo uso prohbe el acuerdo sobre el programa nuclear de Tehern alcanzado en 2015.

La decisin coincide con las negociaciones entre Irn y el resto de Estados que forman parte del acuerdo –China, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia– sobre cmo reintegrar a Estados Unidos en el pacto.

El Gobierno estadounidense del expresidente Donald Trump sali del acuerdo unilateralmente en 2018 y restableci sanciones econmicas y financieras contra Irn.