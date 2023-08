Un ataque con bomba mató a 11 obreros en Pakistán

Un micro con obreros que trabajaban en la construcción de un puesto militar en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, sufrió un ataque con bomba que causó la muerte a 11 de sus ocupantes, informaron este domingo autoridades.

Los obreros murieron en la noche dle pasado sábado al explotar un artefacto colocado dentro de su vehículo, detalló en un comunicado Rehman Gul Khattak, un alto responsable del gobierno de la región paquistaní de Waziristán del Norte.

«Los obreros estaban trabajando en la construcción de un puesto para el Ejército paquistaní», afirmó Khattack.

Amir Muhammad Khan, un responsable de la policía en la zona, confirmó la explosión y el número de víctimas, informó la agencia de noticias AFP.

«Desgarrador recibir la información del ataque terrorista en Waziristán del Norte que costó la vida a 11 trabajadores inocentes. Condenamos de manera firme este acto de violencia y manifestamos nuestra solidaridad con las familias afectadas», indicó de su lado el primer ministro interino, Anwaar-ul-Haq Kakar, en la red social X, la ex-Twitter.

Heartbreaking to know about the terrorist attack in North Waziristan which claimed the lives of 11 innocent laborers. Strongly condemn this senseless act of violence and stand in solidarity with the families affected.

— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) August 19, 2023