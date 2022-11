Un conocido de Sabag Montiel abonó la teoría del ataque ‘por plata’

Un testigo que convivió conabonó la hipótesis de que el hombre que quiso asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según surge de la declaración a la que accedió Télam.

«Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenia, me pareció muy extraño», sostuvo el testigo, de apellido Español, que compartió vivienda con Sabag Montiel hace 4 años.

Su testimonial había sido requerida porque el 2 de septiembre escribió en su cuenta de Facebook: «Los que lo conocimos bien al vago tenemos re claro que lo hizo por guita, le gustaba la plata cómoda, que le lleguen las cosas de arriba y moverse lo mínimo por conseguirlas».

Ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que investigan el atentado fallido contra la exmandataria, el testigo ratificó el viernes último aquello que había publicado en redes sociales y definió a Sabag Montiel como alguien sin ninguna sensibilidad social.

«Yo sigo pensando igual, yo siempre sostuve que fue por plata, de todas las versiones que circularon. Que le puede haber picado un bichito de justicia social es raro de Nando, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor. Para mí fue por plata es indiscutible, lo sostengo«, expresó.



La fiscalía le preguntó si en alguna oportunidad había escuchado decir a Sabag Montiel que estaba dispuesto a matar por dinero para recuperar algo que le hubieran robado o por encargo, a lo que respondió: «En cualquiera de las dos sí. Si era alguien que le debía no le importara recibir menos dinero con tal de darle su merecido a esta persona. Respecto del ofrecimiento si lo hiciera, eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, no que quería ser un héroe ni nada».

«No lo escuché decir literalmente yo decir que mataría a alguien por dinero, pero yo lo deduje así por su forma de manejarse con los demás (…) De alguna forma siempre estaba relacionado con el dinero. La gente que le hizo perder dinero o le debía. Por temas familiares nunca lo vi muy preocupado, por amistades tampoco, ahora cuando le tocabas algo…», completó.

A pesar de su convicción en relación a la capacidad de hacer daño que le atribuyó a Sabag Montiel, el testigo aseguró que mientras convivieron no había intentado agredir a nadie, aunque insistió con la idea de que «era una persona que si podía lo hacía».



La fiscalía le preguntó también a este hombre, cuyas iniciales son EME, si Sabag Montiel era una persona «influenciable o manipulable», a lo que respondió: «Solo por dinero, sino él era el manipulador, ya que los tenía a todos bajo el ala de su guarida».

«La gente que podía manipular eran las que podían tener una necesidad, como mi amigo de Moreno que necesitaba un lugar en capital, entonces Fernando… Él tenia muy poca gente y de hecho él iba cambiando sus grupos de amigos por etapas porque tenía conflictos. Yo fui el primero en irse, ya que no tenia necesidad y a mi amigo Sebastián se le hizo más difícil», relató sobre el tiempo que vivieron juntos.

También le preguntaron si Sabag Montiel había expresado alguna vez que se sentía representado por alguna ideología, a lo que el testigo respondió: «No, la verdad que no. Por eso vuelvo a decir que apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño».