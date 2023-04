Un crimen y la agresión a Berni golpearon el plan reeleccionista de Kicillof

En las recientes horas trágicas y violentas en La Matanza hubo una ausencia muy llamativa. Fue la de Axel Kicillof. Nadie debió pretender que el gobernador de Buenos Aires fuera al lugar del crimen del colectivero, Daniel Barrientos. Resultó ostensible, en cambio, que su prescindencia pública intentó ser enmascarada en todos los planos por su ministro de Seguridad, Sergio Berni.

El funcionario fue brutalmente agredido por manifestantes ligados a la UTA (Unión Tranviarios Automotor), hastiados por la falta de respuestas frente a la inseguridad incesante. Después del paso por el hospital para curar las heridas, mutó en un escudo gigantesco para proteger a Kicillof. No reparó en cuidados. Primero resaltó el gesto solidario de Cristina Fernández, luego de la agresión. Luego arremetió contra Alberto y Aníbal Fernández, según él, por la demora en el envío de gendarmes a Buenos Aires. Enseguida cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta por el accionar de la Policía de la Ciudad, que lo rescató del tumulto. “Me quisieron tener cautivo”, inventó. El corolario fueron las dudas que sembró sobre el origen del asesinato. “Nos pudieron haber tirado un muerto”, denunció. Como si hubiera existido algún plan, una premeditación.

La sobreexposición de Berni podría estar denotando dos cosas. La debilidad o inexistencia en Buenos Aires de un formato dirigido a combatir el delito. También, el costado excesivamente permeable de Kicillof cada vez que la inseguridad en la provincia ocupa la línea de fuego. En las últimas 48 horas pareció ajeno al problema y a la tragedia. Simplemente porque carecería de nociones básicas acerca de qué hacer en esas circunstancias. Siempre ha resultado un dilema incómodo para el kirchnerismo.

Sucede que entraría en colisión la realidad con el discurso que pregona la presencia del Estado como solución de todo. En ese caso, consistiría en planificar en torno a las fuerzas policiales y de seguridad. Desanudar además muchos lazos tóxicos que existen con la Justicia. Pragmatismo y acción en vez de discurso. Le ocurre del mismo modo a la vicepresidenta. Suele decir generalidades sobre la inseguridad. Días pasados durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), acuciada por los episodios de los narcos en Rosario, apeló a un firulete conceptual.

Sostuvo que mientras no se avance sobre los grandes centros financieros de lavado de dinero de los narcos no habrá una solución de fondo al problema. Difícil desmentirla. Pero hay un enorme paréntesis que demanda determinaciones. Combatir a las bandas que reclutan gente (niños y mujeres) que las políticas del Estado deja a la intemperie. Allí no cabe teorizar. Solo enterrarse en el barro. Aparearse con policías, gendarmes, prefectos y la Inteligencia estatal obligada a recabar la información fidedigna. Complicado para Cristina. También para Kicillof.

La tragedia del colectivero y su onda expansiva llegó en un momento políticamente sensible. El kirchnerismo, mareado por la mala gestión del Gobierno y la desaparición de Mauricio Macri del teatro electoral, intenta definir alguna estrategia electoral. El único punto definido por ahora es la defensa política a ultranza de Buenos Aires. Con el proyecto reeleccionista de Kicillof. Con la posibilidad –la única no clausurada todavía—que la vicepresidenta fortalezca tal oferta con su postulación para senadora por Buenos Aires.

La violencia en La Matanza sembró de dudas aquella planificación. No únicamente por el crimen de Barrientos. También por una rebelión salvaje que, en distintas escalas y por diferentes razones, se viene repitiendo en Buenos Aires. Una provocación le jugó a Berni en contra. Descubrió los verdaderos miedos que invaden al kirchnerismo en la provincia. A medida que fue politizando su discurso, después del ataque que sufrió, el ministro de Seguridad quiso involucrar a supuestos militantes del PRO entre los agresores. Sabe muy bien que fueron afiliados o allegados a la UTA que conduce el peronista Roberto Fernández. Es decir, tropa propia que también parece superada por la inseguridad.

Para escalar la pelea, tal vez guionado por Cristina, el médico-militar cargó contra Rodríguez Larreta y su nuevo ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco. Mencionó una supuesta “emboscada” en su contra. Se consideró ofendido por no haber recibido una llamada amigable de su colega de la Ciudad. El jefe porteño cuestionó la paliza a Berni. Patricia Bullrich, la otra precandidata del PRO, también. Berni se ocupó sólo del alcalde.

Las peleas no se circunscriben al oficialismo contra la oposición. La tragedia del colectivero ocurrió en un distrito que incuba un debate intenso en el Frente de Todos. Se produce entre el actual intendente, Fernando Espinoza, y el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Es útil refrescarlo. La Matanza constituye, dentro del conurbano, la auténtica fortaleza kirchnerista. Cristina colocó allí, por años, a muchos de sus peones. El intendente ha sido siempre fiel. Su ladero por años fue Verónica Magario. Actual vicegobernadora de Kicillof. El Evita es, con mucho menos entusiasmo que hace tres años, la única organización social que sigue cerca de a Alberto Fernández.

Pérsico plantea la sucesión de Espinoza con la figura de su esposa, Patricia Cubría. Actual diputada provincial por Buenos Aires. Pretende que se hagan internas en agosto. Por las dudas tomó prevenciones. Fundo en el territorio el partido “La Patria de los Comunes”. Advertencia por si el kirchnerismo se niega a la competencia.

Pérsico no cree que Kicillof sea un gran gobernador. Aunque respalda su reelección. El mandatario provincial no puede resolver nada sobre La Matanza porque todavía no tiene ninguna indicación clara de Cristina. El gobernador cavila otro juego en la disputa que el kirchnerismo mantiene con Alberto.

Ha dicho que el Presidente debe desistir de su ilusión reeleccionista. Estaría pensando en plantar su postulante en la PASO para disputar la jefatura de la Ciudad. Alberto tiene dos anotados: el diputado Leandro Santoro, en verdad un lobo solitario, y el ministro de Turismo, Matías Lammens. El kirchnerismo conoce desde hace años que el territorio porteño le resulta esquivo. Daniel Filmus es, en ese sentido, quien mayor experiencia acumula. Kicillof está tratando de entusiasmar a Augusto Costa para que se lance. Su ministro de Producción en Buenos Aires. Hombre joven, con poca tendencia a polemizar, fue secretario de Comercio Interior de Cristina entre 2013-15.

Tales martingalas afloran mientras Berni y Aníbal Fernández discuten sobre los gendarmes que están o no están en Buenos Aires. Hace apenas tres semanas el gobernador admitió no saber absolutamente nada del tema.