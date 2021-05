Un cuento chino para intentar explicar la economía argentina

Una fábula autóctona donde todo puede suceder y si no sucede podría haber sucedido. Nuestro protagonista es Roberto que continúa viviendo en el pasado, es un hombre que no tiene la capacidad de sorprenderse y romper su rutina. Roberto tiene como hobby coleccionar historias fantásticas y verosímiles. Una historia en la que es posible que una vaca en China caiga del cielo. Una vaca que se precipita al suelo lanzada desde un avión. Claro era un avión de Aerolíneas Argentinas que volvía de traer dosis de vacunas de Sinopharm, de la corporación de farmacéutico, chinos y además cargaba ganado. Que gran paradoja la palabra vacuna, siendo ambas útiles en este cuento. Dos necesidades que tiene nuestro país sin dudas inmunizar a su población y exportar. Esas vacas símbolo nacional pudieron ser arrojadas del avión cuando nuestro país decidió no exportar más carne, y bueno la noticia llegó en Vuelo e imagino al comandante de la nave gritando: ¡arrojen a las vacas! Argentina frenó la exportación de carne.