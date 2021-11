Un cuerpo calcinado encontrado por cazadores, un coche en llamas, violencia vicaria… Todo lo que se sabe de la muerte de un padre y su hijo en Portugal

Un grupo de cazadores ha hallado este pasado domingo sin vida los cuerpos de un hombre de nacionalidad alemana y su hijo de tres años en el término municipal de Santa Margarida da Serra, en el concejo de Grândola, perteneciente a la región portuguesa del Alentejo.

Las fuerzas policiales investigan en estos momentos un posible caso de violencia vicaria en el sur de Portugal ante los «indicios de crimen» existentes.

Su madre, de nacionalidad británica, había denunciado que el padre no había entregado al pequeño después de una visita el pasado fin de semana y, por tanto, que lo mantenía secuestrado.

Encontraron al pequeño en el interior de un coche quemado

Según medios locales, los perros de los cazadores fueron los que encontraron el cadáver del niño carbonizado debido a que se encontraba en el interior de un coche que estaba calcinado.

Por otra parte, el padre, de 44 años, presentaba una herida de bala procedente de una pistola, por lo que todo apunta a que se habría suicidado tras acabar con la vida del menor.

El parricida, un conocido diseñador y arquitecto

Medios portugueses apuntan a que el hombre sería Clemens Weisshaar, un famoso diseñador y arquitecto que tenía un conocido estudio con oficinas en varias ciudades europeas, como Múnich y Estocolmo. Se habría formado como arquitecto en el Saint Martins College of Art and Design y en el Royal College of Art de Londres.

Weisshaar era conocido en la zona. Incluso el dueño de un bar en Mosqueirões lo describe como una persona con la que era» fácil hablar» porque «siempre estaba de buen humor», ha declarado al Correio da Manhã.

Violencia que se ejerce contra terceros

La violencia vicaria o «por sustitución» es una forma de violencia que se ejerce contra terceras personas con el objetivo de generar el mayor daño posible a una mujer y se expresa en la gran mayoría de los casos contra sus hijos.

La violencia vicaria suele tener como fatídico desenlace el asesinato de los hijos, pero también puede manifestarse de otras formas «más leves», como «no devolver la custodia cuando toca, retener a los niños o hacerles presenciar actos de violencia hacia su madre».