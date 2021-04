Un diputado del PRO, hijo de un veterano de Malvinas, disparó contra Patricia Bullrich

El diputado nacional por Buenos Aires, Martín Medina (PRO), criticó duramente a la líder de su propio espacio, Patricia Bullrich, por las desafortunadas declaraciones que tuvo para las Islas Malvinas. El legislador repudió sus dichos, entre otras cosas, por ser hijo de un veterano. “Me llamó mi papá preguntándome que nos pasaba”, confesó.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, que es hijo de suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Daniel Alberto Medina (veterano de Malvinas), salió al cruce de su propia líder, Patricia Bullrich, por los polémicos dichos que tuvo la titular del PRO respecto a las Islas Malvinas en las negociaciones con Pfizer por la vacuna contra el COVID.

“Fueron muy desafortunadas las expresiones de Patricia. Lo vi ayer y también vi su aclaración, pero los dirigentes políticos tenemos que dejar de utilizar a Malvinas como un ejemplo para argumentar algo”, dijo Medina, en declaraciones al portal Política Argentina.

Además, consideró que el tema de la soberanía sobre las Islas “son causas nacionales que no se tienen que usar para la política.”

“Lo que le sucedió a Patricia nos tiene que hacer aprender”, reflexionó.

“No comparto poner ese ejemplo. Soy hijo de un veterano de guerra y la realidad es que me llamó mi papá preguntándome que nos pasaba. Aquellos que la escucharon lo interpretaron mal”, señaló.

Aún así, aprovechó la ocasión para criticar la política sanitaria del Gobierno nacional, y en ese sentido, añadió:

“Es un Gobierno que no ha cumplido con todos los objetivos que se planteó el año pasado cuando cerró a los argentinos durante más de nueve meses”.

“Hoy nos encontramos con que no hay vacunas, no hay un procedimiento de contingencia verdadero, no hay respiradores, ni oxigeno, ni hospitales de campaña y no hay más terapistas. Estamos frente a un Gobierno que no se preocupó por buscar solución a esto ni evitar que el personal médico tenga stress de trabajo”, sentenció.