Un diputado pedía “cien lucas” para hacer lobby minero

Legislador del PRO Sebastián López ofreciendo “rosca”.

Es el legislador del PRO Sebastián López apareció en una cámara oculta ofreciendo “rosca” y “contactos políticos” a cambio de protección mediática y apoyo en campañas. López asegura que esto una “opereta” y que se trata de un video previo a su elección como diputado.

Después de que una diputada provincial acusara a sus pares de “recibir 10 millones de pesos” para que se apruebe la norma, aparece la cámara oculta a otro legislador en el que pide “cien lucas” para hacer lobby en favor de un emprendimiento minero.

El diputado aparece en el video ofreciendo “trabajar en equipo” y poniéndole precio a sus servicios. Pero pide a cambio, también, que la empresa con la que está dialogando, a la que define como una “multinacional”, lo defienda en caso de que reciba notas periodísticas que lo afecten. Entre las palabras que se escuchan del diputado dice: “El tema es que no me peguen, y que si sale algún boludo lo frenen, esa protección nada más, el cierre con el medio”, pide a cambio López. Y no se queda allí: “Y después en campaña notas…”.

López para pedir la coima, les dice: “Para pensar a futuro, y yo tener un compromiso con ustedes el día de mañana y demás, obviamente esto es un equipo, y cuestiones que me permitan llegar… yo estoy hablando arriba de 100 lucas“. “La rosca me gusta, la sé, la hago de manera profesional y después veremos dónde llegamos con la política”, concluye.

