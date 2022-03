Un ex miembro de la UPSRA reveló detalles sobre «elecciones truchas» en el gremio

Un ex miembro de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (USPRA) denunció gravísimos actos de corrupción en el gremio y aseguró que «todas las elecciones que se hicieron fueron truchas».

Luis Guades fue parte de la UPSRA durante 32 años. Integró la comisión revisora de cuentas del sindicato y de la obra social. Además fue colaborador de la secretaría de delegaciones, con presencia en todo el país.

En una entrevista radial, Guades dio detalles de supuestas situaciones de corrupción en la organización y responsabilizó al secretario general Ángel García.

«Todas las elecciones que se hicieron en UPSRA fueron truchas, a urnas abiertas. Cada delegado regional tenía la misión de poner votos y firmar. Fue así hasta las últimas elecciones», disparó.

En su participación en Radio Capital, el exmiembro del gremio aseguró que la modalidad corrupta también se aplicó en las elecciones de 2016. «(Ángel) García llamaba a los delegados para que completaran las planillas», afirmó.

Guades cuestionó la validez de las asambleas de elección de junta electoral y los comicios señalando que se hacía figurar a más personas de las que participaban.

«Las urnas llegaban abiertas, yo lo vi. Y los invitos a todos los que me quieren ver hundido y desaparecido, los invito que vengan a verme, vengan a buscarme porque yo tengo la verdad», replicó.

Según el testimonio, los avales de afiliados «eran truchos» y las urnas se movilizaban desde las delegaciones a la sede central sin lacrar. «Se terminaban las elecciones a las 6 de la tarde, no llegaban al cupo que tenían que llegar y ponían votos y firmaban las planillas. Así eran las elecciones, por orden de Angel Alberto García», sentenció.

La función de Guades dentro del gremio era fiscalizar las cuentas de cada secretaría. «Cada 6 meses revisaba los libros de entrada y salida. Cuando veía los libros no les gustó, me llamaron aparte y me dijeron ‘vos firmás y no leés nada’«, describió.

Las denuncias de Guades también apuntan a la relación que existía entre la obra social OSPSIP y el club Berazategui que presidía García, con detalles sobre acuerdos arbitrales y desmanejos en compras de elementos para la entidad deportiva.

A su vez, el entrevista describió la relación cercana que García mantenía con el sector empresario. «Cómo puede ser que de 10 a 15 empresarios pasen todas las semanas por el gremio. Iban a entregar plata, y la orden de recaudar la daba García», cerró.

Actualmente, y luego de más de tres años de intervención, García retomó la conducción de la UPSRA por un fallo de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que determinó certificar de manera provisoria a las autoridades del gremio, definidas en las elecciones realizadas en 21 octubre de 2016.