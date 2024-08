Un exasesor de Javier Milei lo acusó de «inventar» el costo fiscal por la ley jubilatoria

El ex asesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez, parafraseó al Presidente al acusarlo de «inventar» la cifra de costo fiscal que supone la fórmula de movilidad jubilatoria que fue aprobada por el Senado y que el líder de La Libertad Avanza decidió vetar al argumentar que implica un riesgo para el equilibrio fiscal. «Parece subir como una ‘flatulencia de buzo’ a medida que avanza la discusión», expresó.

Milei sobre las jubilaciones: “No es simpático lo que hice, pero prefiero verdad incómoda a mentira confortable”

El economista, vinculado al segundo mandato de Carlos Menem y cercano a Milei durante la campaña electoral, volvió a sumar una nueva crítica al Gobierno mediante una publicación titulada «El Costo Fiscal de la Reforma Jubilatoria», en su cuenta de la red social X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

«La Comisión de Presupuesto del Congreso dijo que el costo era aprox. 0.4% del PBI. El Comunicado de Presidencia dice que el costo es 1.2% y lo lleva al 25% del PBI en Valor Presente descontando flujos al 5% anual. El Presidente Milei al poco tiempo mencionó un costo fiscal que llegaría a 60% del PBI en Valor Presente«, comenzó señalando.

En ese sentido, utilizó una frase que el Jefe de Estado había dicho en su discurso en la Fundación Libertad, donde se refirió a la recuperación de la economía. «Va a crecer como pedo de buzo«, había expresado. Para poner en duda esta cifra, Rodríguez dijo: «Ese costo fiscal parece subir como una ‘flatulencia de buzo’ a medida que avanza la discusión política».

«Quiero mencionar que el número que menciona Milei es una elucubración totalmente incorrecta ya que se basa en suponer salarios reales eternamente crecientes con recaudación del ANSES independiente de ello», agregó.

Después, recordó que la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) se «financia en gran parte con impuestos/aportes sobre el salario de los trabajadores formales» y sentenció tajante: «Todo esto es muy poco serio»

Acerca del proyecto -que tuvo 61 votos positivos y 8 negativos en la Cámara Alta– que da un aumento del 8,1% a los haberes y establece una nueva fórmula de actualización, consideró: «Los políticos deberían saber mejor cuanto cuesta lo que están votando y el Presidente debería calcular mejor el costo de lo que está vetando».

En otro mensaje, Rodríguez también dejó una crítica para el expresidente Mauricio Macri, luego de que manifestara su apoyo al dirigente libertario para que vete la norma. «Se jugó a favor del veto de la Ley que se votó con apoyo del PRO sin mencionar ningún número de costo fiscal. Ese movimiento suena a intercambio de favores. Claramente demuestra la inconsistenca temporal de nuestros políticos».

Milei «simplemente inventa» los números

El posteo del exasesor presidencial en la plataforma antes conocida como Twitter recibió diversos comentarios, y uno de ellos fue de Roberto Cachanovsky, otro economista liberal que mantiene una postura crítica con Milei.

«Utilizando la frase de Mancur Olson en Poder y Prosperidad: hoy en día disponemos de tal herramental matemático, estadístico y econométrico que Milei tortura los números hasta que confiesen lo que él quiere«, le comentó el director del sitio Economía Para Todos.

«Ni siquiera los tortura, simplemente los inventa«, respondió Rodríguez, que en los primeros meses del año ya había puesto bajo la lupa el piso jubilatorio sostenido por el Gobierno.

“Sin la licuación a los jubilados de En/Feb, no hubiera habido superávit fiscal. Me insisten que Milei no tuvo nada que ver, que fue por la fórmula heredada de Alberto Fernández. Yo no lo creo. Podría haberla cambiado por DNU y no lo hizo”, había indicado en ese momento.

FP/fl