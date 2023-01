Un funcionario talibán criticó al príncipe Harry por matar a 25 personas en Afganistán

Un alto funcionario talibán criticó al príncipe británico Harry, después de que este revelara en explosivas revelaciones contenidas en sus memorias que mató a 25 personas durante su servicio militar en Afganistán y que era como quitar «piezas de ajedrez» de un tablero.

«¡Señor Harry! Los que mató no eran piezas de ajedrez, eran humanos», tuiteó Anas Haqqani, líder del Emirato Islámico de Afganistán, y exmiembro del equipo de negociación de los talibanes en su oficina política en Doha, acusando al príncipe de cometer «crímenes de guerra».

«Eran seres humanos que tenían familias que esperaban su vuelta», dijo Haqqani, que además es hermano del actual ministro del Interior y líder de la Red Haqqani, una facción guerrillera dentro de los talibanes y vinculada a Al Qaeda.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023