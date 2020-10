UN FUTURO OSCURO. | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Si alguna palabra pudiese representar lo que los argentinos sienten en este tiempo, la misma seguramente sería hastío. Casi sin solución de continuidad, somos agredidos por situaciones que laceran nuestro espíritu y nos generan un cansancio difícil de superar. Pocos son los momentos en el día en los que podemos hallar paz y encontrar el sosiego que tanto necesitan nuestras almas. Desde las pequeñas cosas que afectan a los individuos, hasta aquellas trascendentes que recaen en la sociedad, una a una van sucediendo como una catarata interminable de desdichas, que pone a prueba no solo la paciencia, sino también la templanza de los que arrastramos nuestras vidas por estas tierras.

Tan pesimista introducción no solo obedece al ánimo que pueda afectar a quien escribe, sino a la sucesión de hechos que a diario nos golpea, mostrando el cada vez más rápido deterioro del microcosmos local. Por una parte, aunque parece anecdótico, nos sorprendemos conociendo que han debido ser trasladados al país unas decenas de espías, porque un error de comunicación hizo pública la lista de aquellos que fueron solicitados por el Juzgado a cargo del Dr. Auge, circunstancia que nos hace pensar que poseemos un cuerpo de individuos de características semejantes a James Bond, que han sido expuestos por una torpeza, a una suerte incierta. Cinco minutos después y tras una breve reflexión, descartamos ese escenario y pensamos en Julio de Grazia actuando como el agente Mojarrita y nos vuelve el alma al cuerpo, pensando que el mundo occidental no está en peligro por haber descubierto esa mezcla de barras bravas y gordos retirados, que se paseaban por el mundo desparramando la reconocía inteligencia local.

Salvo esa anecdótica noticia, las restantes informaciones sí deprimen el espíritu de los que habitamos estas pampas. Cuando la Corte -con las limitaciones que expusimos en notas anteriores- , parecía haber tomado una actitud que marcaba su independencia, rápidamente le salió al cruce el pedido de juicio político de su Presidente, prontamente apropiado por el diputado Moraeu que, con su marca democrática y no discriminatoria sugiere extenderlo a todos los restantes miembros dando lugar al pedido del Intendente de Areco de que al Tribunal lo integren solo jueces “militantes”.

Para completar el cuadro nos avisan con decoro. que en el banco central casi no quedan reservas para atender siquiera las ventas de no más de 200 dólares por mes, lo que no constituye un gran problema, si advertimos que casi medio país se encuentra bajo la línea de pobreza, por lo que no necesita adquirir esa moneda que no tendría donde usar.

Sin embargo, para que no quede ningún flanco sin atender, nos bombardea la inseguridad, mostrándonos episodios dignos de otras latitudes. Por lo menos eso nos hacía pensar nuestra imaginación, cuando nos enteramos de la intervención de sicarios o bandas organizadas que, sin ningún tipo de reparo, asesinan aún para concretar los mínimos despojos que nos describe la crónica.

Un futuro oscuro, sin reglas, con una educación demorada que espera alguna señal desde el cosmos para reiniciar su actividad, mientras gentes salidas de los más pobres rincones deciden que no es injusto apropiarse de tierras, que consideran superfluas en el patrimonio del que nos las explota.

Ya ha quedado claro que el mérito no es tal para definir una vida, y de acuerdo a esa regla y lo que nos sucede, debe ser cierto que nuestra única esperanza es que aumenten el IFE y el Estado siga asistiendo a los argentinos que no debemos realizar esa actividad subalterna que algunos llaman trabajo.

Afortunadamente, el Poder judicial habrá de poner el fiel de la balanza en el justo medio para dar a cada uno lo suyo y asegurar para nuestra posteridad el bienestar general, para que, como alguna vez se dijo, con la constitución, se coma, se eduque y finalmente se llore por el país que no fue.