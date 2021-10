UN GRAN CHILENO. | 7 miradas

De a poco la pintura latinoamericana interesa en Buenos Aires, por lo general un tanto indiferente a esas expresiones y más atento a los movimientos europeos. Más á la mode por supuesto. Una excepción al elegante snobismo porteño: la gran Frida Khalo. Ella es diferente desde ya por su talento y también –last but not least- por la excentricidad de su vida personal, incluyendo su vida privada.

Del mismo modo que el Uruguay difunde y reivindica al excelente pintor Rafael Barradas, hoy le toca al chileno Rafael Matta, en la sede de su embajada en Buenos Aires. Sera muy pronto, en noviembre, una muestra de más de cien grabados, ilustraciones y aguafuertes cruza los Andes y llega hasta aquí. Es una amplia retrospectiva de su obra como grabador.

La amplia muestra, de 108 obras, incluye litografías, aguafuertes, aguatintas, grabados a punta seca, ilustraciones, libros.

Matta fue Premio Nacional de Arte de Chile, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1992 y un célebre surrealista latinoamericano.

Matta nació en Santiago de Chile el 11 de noviembre de 1911. De familia adinerada, estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Luego de recibirse de arquitecto, viajó a Europa. En París, asistió al taller de Le Corbusier, arquitecto al que admiraba y se vinculó con André Breton, Salvador Dalí y René Magritte.

Diseñó muebles. Creó los “Malitte Lounge Furniture”. Son parte de la colección del MoMA de Nueva York. En 2001 se le otorgó la nacionalidad española y murió en 2002, a los 91 años.

Sea cual sea el signo político Chile reconoce a sus artistas como parte fundante de su personalidad nacional. Del mismo modo se ocupó de Pablo Neruda. Algo semejante ocurre con Cándido Portinari en Brasil o de Wifredo Lam en Cuba. Ni que mencionar la pintura mexicana que ilustra su gran y retórica revolución. Agrandan así el perfil de su país en el mundo.

Salvo una que otra excepción y algún intento aislado, la Argentina carece de una política al respecto. Nos redimen en parte los museos privados –Proa, financiado por la familia Roca y el Malba de Constantini.

Guido Di Tella, cuando fue canciller, donó parte de su magnífica colección a Relaciones Exteriores. Allí permaneció arrinconado un estupendo Antonio Berni.

Y hablando de todo un poco; a cuarenta años de la muerte de Berni, hubiera sido oportuno y hasta necesario difundir su impresionante calidad y visión dolorosa del país fuera de las fronteras?

El arte moviliza el espíritu, en particular cuando toca sufrir desamparo y desesperanza.