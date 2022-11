Un holding cooperativo y el Centro Cívico del Oeste, ejes del poder en Traslasierra

En Villa Dolores sigue el estupor por el choque que protagonizó el expresidente provisorio de la Unicameral, OscarGonzález, y el cimbronazo no se siente solo entre los vecinos de a pie. El hecho a bordo de una camioneta BMW X1 que le cedió el TSJ expuso una serie de privilegios y —en su caso— irregularidades que afectaron a quien fuera el tercero en la línea de sucesión de la Provincia, porque González es una pieza clave del armado de poder del peronismo de las últimas décadas, construyendo desde su área de influencia: Villa Dolores y el valle de Traslasierra.

En las últimas elecciones por la intendencia de Villa Dolores, el peronismo sintió el mal paso de la candidata que apoyó González: Cristina Vidal, su pareja, quién perdió con la vecinalista —ex kirchnerista— Gloria Pereyra. Sin embargo, hay otros espacios para manejar los hilos de poder en la zona.

Dos se destacan frente a la presencia oficial de la Municipalidad: la Cooperativa Cemdo y el Centro Cívico del Oeste. Además del que se conoció, Cristina Vidal envió otro audio luego del accidente de González: “Hola equipo, hola familia de trabajo. Antes que nada quiero decirles que ayer fue un día maravilloso. Un día de trabajo. Estoy agradecida de corazón por todo lo que hacemos, todo lo que hemos logrado. Por más que la oposición quiso destruir, cuando hay personas comprometidas ayer se notó”. Para Vidal lo “maravilloso” fue el triunfo de la lista de José Pepe Fernández, el candidato que apoyaban en una votación para elegir delegados en la Cooperativa Cemdo.

Trampolín político. La influencia y la importancia de Cemdo no es menor y en la región se reconoce como un auténtico trampolín político, además de manejar una fuerte caja a través de sus distintas unidades de negocios. Cemdo Cooperativa Limitada es una de las cooperativas más grandes de la provincia. Opera en Villa Dolores y otras 12 localidades como un auténtico holding de servicios y productos. Entre otras áreas tiene los siguientes negocios: energía eléctrica, gas, agua corriente (con planta potabilizadora propia), Internet (con red troncal de fibra óptica), fábrica de hormigón y de bloques, sala velatoria y servicios de salud (enfermería, ambulancia, fisiatría). Además, tiene un canal propio, Cemdo TV y una emisora de radio, la 96.3 FM Cooperativa.

La cooperativa hoy es presidida por Guillermo Aufranc, quien asumió interinamente luego de que su presidente, Roberto Clavero, fuera detenido acusado de abuso sexual doblemente agravado contra su hijastra. Desde la denuncia a su detención pasaron 15 años y para muchos vecinos la influencia política de Clavero explicó la poca celeridad de la Justicia. Fue funcionario provincial por el peronismo, miembro del Partido Justicialista y mantuvo un fuerte vínculo con González. Hace unos años, cuando ganó las elecciones que lo pusieron como presidente del Cemdo, el propio González intentó bajarle el tono a las versiones que hablaban de Clavero como su alfil:

“Cuando alguien gana, hay muchos pícaros que se quieren prender. En realidad, el que tendría derecho, por una vieja historia de amistad y de hermandad política, a reclamar parte de ese triunfo sería yo. Pero no tengo nada que ver, no he participado en la elección de Cemdo. Había amigos míos en otras listas. No tengo nada que ver. Lo he felicitado con el alma a Clavero y he sentido una alegría inmensa de que esa lista hubiera ganado las elecciones, porque es como si la hubiera ganado yo, pero no tengo nada que ver”, dijo González.

Con Clavero detenido, el fin de semana pasado hubo elecciones de asambleas primarias para elegir delegados en la Cemdo. Y se presentaron tres listas: La lista 1, que pertenece a Clavero; una lista 2, independiente, y la lista 3 de José Pepe Fernández. Una elección clave para volver a tomar el control de la cooperativa. Ganó Fernández y festejó el gonzalismo.

El periodista de la zona, José María Ligarribay, explica que la cooperativa “es un botín político muy importante”. Y da sus razones: “No solo maneja todos esos negocios en Villa Dolores, sino en un radio de más de 40 kilómetros alrededor de Dolores. Maneja muchas localidades. Tiene el monopolio de servicios de cable e Internet en muchas localidades, maneja más plata que la propia Municipalidad de Villa Dolores. Teniendo la cooperativa hacés un buen paso para saltar al municipio. Ellos dicen que no participaron de forma directa en la elección de Cemdo, pero en el audio de Vidal queda claro que sí apoyaban, con estructura, punteros y demás. El audio lo confirma”. Con ese triunfo, Fernández quedó bien posicionado para recuperar Cemdo e incluso hay quienes lo ven como la carta fuerte para que el peronismo pelee en las próximas elecciones por la intendencia de Dolores.

El otro Panal. Junto al Cemdo hay otra entidad que canaliza recursos y mucho trabajo territorial en la zona: el Centro Cívico del Oeste, una suerte de descentralización de El Panal, para bajar programas provinciales. Quien controla el Centro Cívico se asegura, además, la presencia en actos provinciales y postales con el gobernador cuando inaugura obras o bajan acciones. Hoy la coordinadora del Centro Cívico del Oeste es Cristina Vidal.

Cabe recordar que a la hora de las elecciones de 2019, Vidal tenía la ‘vidriera’ del Centro de Promoción Social del Oeste, desde donde canalizaba programas de la Provincia. Hoy ese espacio evolucionó como el Centro Cívico del Oeste y ella es su coordinadora.

“Entre los programas de la Provincia que se bajan a través del Centro Cívico del Oeste está el Más Leche, Más Proteína, que en otros casos se canaliza a través de los municipios. También los programas de testeo Covid, de viviendas e incluso de créditos de Bancor, como LoTengo. Si la Municipalidad hace algo, a veces se replica en el Centro Cívico y termina siendo como una municipalidad paralela. Si a esto le sumás que también tienen gente en clubes deportivos, es la suma del poder político de la zona. Con todo lo que pasó hay que ver cómo lo sostienen. Algunos popes del peronismo se están despertando. Van a tener que negociar”, analiza Ligarribay.