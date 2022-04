un hombre abrió fuego en el subte y dejó 16 heridos

Un hombre abrió fuego este martes, en plena hora pico, en un vagón del subte de Nueva York y dejó 16 heridos, entre ellos 10 de bala, y desencadenó escenas de pánico entre los pasajeros, que huyeron del tren hacia el andén, mientras el sospechoso aún es buscado por las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 8.30 en la zona de Brooklyn, antes de que la formación llegara a la estación de la Calle 36, en el barrio de Sunset Park, dijeron autoridades policiales y de bomberos en conferencia de prensa.

«Cuando el tren entraba en la estación una persona se puso una máscara de gas y abrió una bombona que llevaba en un bolso y el vagón se llenó de humo. Después empezó a disparar», describió la jefa de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, que descartó por el momento «un acto terrorista».

Según la comisaria, ninguno de los heridos está en riesgo de muerte.

Varias personas resultaron heridas. (Foto: AFP).

«Diez de los pacientes sufrieron heridas de bala y cinco están en condición crítica, pero estable», señaló la comisionada en funciones del Departamento de Bomberos de Nueva York, Laura Kavanagh. Entre los heridos hay además algunos que inhalaron humo o registraron lesiones por metrallas.

El incidente desencadenó una masiva respuesta de la policía, que está en busca del sospechoso.

Ante la prensa reunida en la estación del metro, Sewell describió al individuo como «un hombre negro», de «1,65 m de altura» y «constitución fuerte», que llevaba un «chaleco verde» y una campera gris con capucha.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en la conferencia de prensa que el autor del ataque estaba suelto y era «peligroso» y pidió a la población estar vigilante.

«Tenemos una situación de tirador activo en la ciudad de Nueva York», dijo Hochul, según CNN.

Uno de los pasajeros, Yav Montano, explicó a la CNN, que «unos dos minutos» antes de que la formación llegara a la estación «explotó una granada de humo… una bomba».

Los bomberos encontraron varios artefactos explosivos sin detonar. (Foto: AFP).



Luego escuchó algo que creyó que eran fuegos artificiales, aunque eran los disparos. «Agradezco haberme escondido detrás de de uno de los asientos», dijo.

Según relató Montano, los pasajeros se lanzaron hacia el frente del vagón, pero la puerta del siguiente estaba bloqueada. «En el otro vagón había gente que vio lo que estaba ocurriendo y trataba de abrir la puerta pero no podían», añadió.

Un portavoz de los bomberos precisó a la agencia de noticias AFP que se habían encontrado «artefactos explosivos no activados» en el lugar, aunque ninguno funcionaba.

Según dijeron fuentes de las fuerzas de seguridad a CNN, en la estación de subte se encontró un arma, fuegos artificiales y pólvora.

Un video grabado por un pasajero que venía en la formación mostró a decenas de personas bajar atropelladamente de un vagón que llega a una estación y de la cual sale una humareda blanca al abrir sus puertas.

Varias personas parecen salir heridas, entre ellas uno que sale rengueando, ayudado por por otro, mientras que otros se tiran al piso.

See footage from inside the train car where at least 13 people were injured and five were shot in an NYC subway shooting in Brooklyn, New York. Sources are reporting a possible smoke device was detonated during the incident. https://t.co/s7flP955tu pic.twitter.com/v9zaycOHcc

— CNN (@CNN) April 12, 2022