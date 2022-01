Un hombre acaba pasando varios días en prisión por compartir nombre, edad y aspecto con un fugitivo

Leonardo SIlva Oliveira, de 26 años, era buscado por haber violado su libertad condicional en Boca Ratón (Florida, EE UU). El 20 de enero la policía local lo atrapó, o al menos detuvo a un Leonardo Silva Oliveira. Este hombre pasó varios días detenido hasta que las autoridades se dieron cuenta de su error el pasado martes 25, según cuenta Telemundo.

El joven detenido tenía el mismo nombre, un aspecto físico similar y casi la misma fecha de cumpleaños que el fugitivo. Esto hizo que fuese detenido a la salida del restaurante donde trabaja como cocinero y que pasase al menos cinco días en la prisión del condado de Broward.

Oliveira se queja de que la policía no fue suficientemente meticulosa ya que él no lleva ningún tatuaje, a diferencia del fugitivo que porta un edificio en el brazo izquierdo y un reloj en el derecho. «Me revisaron los brazos. No vieron nada. Pero aun así me llevaron», declaró a un medio local. Además, el informe del arresto dice que fue identificado a través de la base de datos de conductores y coches de Florida, pero su fecha de nacimiento no coincidía exactamente.

Desde el momento del arresto, el hombre intentó convencerles de que se habían equivocado de persona explicando que no podía violar ninguna libertad condicional si nunca había sido detenido previamente. «Fue una pesadilla», expresa Oliveira.

Los primeros días los pasó las 24 horas encerrado y pudo salir una hora de la celda solamente a partir del tercer día. «No había televisión y la ventana era pequeña. No había nada que hacer, solo mirar las paredes y tratar de mantenerse caliente«, cuenta.

El pasado día 24 pudo contratar al abogado José Castañeda para que lo ayudara a salir de esta situación. A los argumentos ya esgrimidos por Oliveira, su abogado aportó que el fugitivo pesaba cerca de 100 kilos cuando fue detenido en 2017 por robo, mientras que el detenido pesa unos 70 kilos.

Finalmente, la oficina del sheriff del condado obtuvo las huellas dactilares del prófugo y las pudo comparar con las del Oliveira detenido. «Fue liberado inmediatamente de la cárcel», resalta el portavoz del sheriff.