Un hombre asesinó a un niño palestino en EEUU en un aparente crimen de odio

Un hombre mató a un niño e hirió a una mujer en un ataque con arma blanca en las afueras de Chicago, Estados Unidos, en lo que se investigaba como crimen de odio, porque el presunto motivo del ataque fue la condición de musulmanes de las víctimas, informaron este domingo autoridades locales.

El incidente ocurrió el sábado y el atacante, identificado como Joseph Czuba, de 71 años, fue acusado este domingo de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, dos cargos de crimen de odio y agresión agravada con arma mortal, informó la oficina del Sheriff del condado de Will.

“Los detectives determinaron que ambas víctimas de este brutal ataque fueron objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) e Israel”, dijo la oficina en un comunicado, según la agencia de noticias Europa Press.

Victim of Illinois hate crime identified as 6-year-old Palestinian-American Wadea Al-Fayoume.

His attacker, the family’s 71-year-old landlord, was angry about the Israel-Hamas war and reportedly yelled: «you Muslims must die!»

His mother is seriously injured. pic.twitter.com/XkG4Ex2YOm

