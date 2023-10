‘Un hombre es hombre y una mujer es mujer’, afirmó el premier británico

El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó este miércoles que «es sentido común» que «un hombre es un hombre y una mujer es una mujer», en su discurso durante la conferencia anual del Partido Conservador, en el que apuntaló propuestas para intentar revitalizar su debilitada gestión.

Uno de los puntos más controvertidos de sus palabras en Manchester giró en torno a la identidad de género.

Sobre esto, Sunak aseguró que «es sentido común» que «un hombre es un hombre y una mujer es una mujer», en un comentario que generó división y debate.

Acompañado de un aplauso intermitente y algunas expresiones de sorpresa, afirmó que «no hay que dejarse intimidar» para creer que «las personas pueden ser del sexo que quieran ser»

Adicionalmente, Sunak recalcó la importancia de la transparencia en la educación sexual.

Manifestó que los padres deben estar al tanto de lo que sus hijos aprenden sobre el sexo en las escuelas y subrayó la necesidad de que los pacientes estén informados acerca de cómo se abordan temas de género en hospitales.

Sunak trazó un mapa detallado de las propuestas y visiones del Partido Conservador para el futuro del Reino Unido con el objetivo de revitalizar la gestión, enfrentando así las críticas y desafíos actuales que pesan sobre su administración.

1/ In the UK smoking causes 1 in 4 cancer deaths.

So I’m proposing changing the law so children turning 14 or younger this year can never legally be sold cigarettes in their lifetime.

A smoke-free generation.

None of us want our children to grow up to smoke.

Here’s why 👇🧵 pic.twitter.com/pbym3E6cck

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 4, 2023