Un hombre es liberado tras pasar más de 42 años encarcelado por un triple asesinato que no cometió

Un hombre del estado de Misuri (Estados Unidos) fue condenado por un triple asesinato en 1978 y ha estado más de 42 años encarcelado hasta ahora, que ha sido exonerado y liberado, según informa la BBC. Kevin Strickland, de 62 años, siempre ha mantenido que es inocente, desde que fue sentenciado en junio de 1979.

«Nunca creí que este día llegaría», ha exclamado al salir del tribunal que lo ha exonerado. Es la condena más larga por un delito no cometido en la historia del estado de Misuri y la séptima en la historia de los Estados Unidos. Aun así, Strickland no recibirá ninguna compensación porque el estado no lo contempla entre sus leyes.

«Confiábamos en que cualquier juez que viese nuestras pruebas encontraría a Strickland inocente. Y eso es exactamente lo que ha pasado», ha declarado Tricia Rojo, la directora del Midwest Innocence Project, un proyecto sin ánimo de lucro que intenta demostrar la inocencia de algunos presos en el Medio Oeste.

«Nada va a devolver lo que este hombre ha perdido en estos 43 años, y además tiene que regresar a su hogar en un estado que no le pagará ni un céntimo por el tiempo que le ha robado. Eso no es justicia», ha añadido.

Fue sentenciado a pasar su vida en prisión, sin opción a libertad condicional, por estar supuestamente vinculado a un saqueo mortal de una vivienda en Kansas City el 25 de abril de 1978. Esa noche, cuatro asaltantes dispararon a tres personas dentro de la casa: Sherrie Black, de 22 años, Larry Ingram, también de 22 años y John Walker, de 20 años. Strickland alegó que se encontraba en su casa viendo la televisión y ninguna prueba física lo vinculaba con estos crímenes.

Una cuarta víctima, Cynthia Douglas, de 20 años, escapó herida. Douglas eligió a Strickland en una rueda de reconocimiento tras ser presionada por el novio de su hermana, que creía que ese joven podía ser uno de los culpables.

Años después, Douglas escribió al Midwest Innocence Project para indicar que no todo estaba claro en ese caso. Aunque Douglas falleció antes de poder declarar, su madre, su hermana y su hija testificaron por ella indicando que había elegido «al tipo equivocado». Desde ese momento, los fiscales del condado de Jackson revisaron el caso de Strickland, bajo una nueva ley en Misuri, pudiendo exonerarle y liberarlo.