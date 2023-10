Un hombre fue arrestado por invadir la casa de Robert Kennedy Jr

Un hombre fue arrestado dos veces esta semana por invadir la casa del precandidato presidencial demócrata Robert Francis Kennedy Jr en Los Ángeles, Estados Unidos, informaron este jueves voceros de su campaña.

«El miércoles un intruso fue arrestado después de escalar una valla en la residencia de Robert F. Kennedy, Jr. El candidato estaba en casa en el momento de ambos arrestos», informaron desde su campaña en un comunicado de prensa.

El equipo de seguridad de Kennedy detectó y detuvo al intruso, quien pidió ver al candidato, pero fue entregado al Departamento de Policía de Los Ángeles, según el comunicado que reprodujo la agencia de noticias Sputnik.

La policía de Los Ángeles liberó al hombre más tarde, pero regresó inmediatamente a la casa de Kennedy y fue arrestado nuevamente.

DHS Secretary Mayorkas has twice refused to grant Secret Service protection for our campaign. For full transparency, here are all the details, including the 3rd formal submission letter to Sec. Mayorkashttps://t.co/bHU96NoLqc

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 26, 2023