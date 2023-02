Un importante proveedor mundial de chips alega que un empleado robó secretos de fabricación

Un exempleado chino de ASML Holding NV, un engranaje fundamental de la industria mundial de semiconductores, robó datos de un sistema informático que la empresa utiliza para almacenar información técnica sobre su maquinaria.

La violación se produjo en un repositorio que incluye detalles de los sistemas de litografía críticos para producir algunos de los chips más avanzados del mundo, dijeron personas con conocimiento de la situación.

Se trata del primer indicio de la naturaleza del robo revelado a primera hora del miércoles por ASML, que dijo que un antiguo trabajador en China había robado información confidencial, pero no dio más detalles sobre el tipo de datos sustraídos. ASML no quiso hacer más comentarios que el comunicado que emitió, en el que afirmaba que no creía que el robo fuera importante para su negocio.

La filtración afectó a información tecnológica, pero no a hardware, y fue llevada a cabo por un empleado varón en los últimos dos meses, según otra persona familiarizada con los detalles. Las autoridades estadounidenses ya han sido informadas, según esta persona, que pidió no ser identificada porque la investigación está en curso.

Se trata de la segunda infracción de este tipo que ASML vincula a China en menos de un año y se produce en un momento en que Estados Unidos presiona a otros países, entre ellos Holanda, para que ayuden a impedir el avance de la capacidad de fabricación de chips de China.

Las tensiones ya son elevadas después de que un supuesto globo espía chino sobrevolara el espacio aéreo estadounidense antes de ser derribado. El Secretario de Estado, Antony Blinken, canceló un viaje a Pekín, pero estaba considerando la posibilidad de reunirse esta semana en Alemania con el jefe de la diplomacia china, según personas familiarizadas con el asunto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que no estaba al corriente de la acusación de ASML de que un antiguo empleado chino se había apropiado indebidamente de datos.

La empresa tecnológica holandesa, que fabrica máquinas necesarias para producir chips de alta gama utilizados en todo tipo de productos, desde vehículos eléctricos hasta equipos militares, ha iniciado una investigación interna y ha reforzado los controles de seguridad tras descubrir el incidente más reciente.

Peter Wennink, Consejero Delegado de ASML, ha advertido de que China acabará desarrollando sus propias alternativas nacionales si no puede comprar a Occidente. China es el tercer mercado de ASML, por detrás de Taiwán y Corea del Sur. ASML y sus competidores venden sus equipos a fabricantes de chips como Intel Corp. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. que suministran a empresas como Apple Inc. y Nvidia Corp.

ASML ha acusado anteriormente a Dongfang Jingyuan Electron Ltd. de obtener tecnología de ASML y transferirla a China. Esa tecnología se consiguió de una forma a veces audaz: un ingeniero fue acusado de robar 2 millones de líneas de código fuente de un software crítico de ASML y de compartir parte del mismo con empleados de Dongfang y de una empresa relacionada en EE.UU., según las transcripciones de los procedimientos.