Un infierno en Tierra Santa

Resulta casi increíble la hipocresía, o la ceguera moral, o el grado de idiotez, pero la gente que condenó con más indignación el famoso beso de Luis Rubiales, expresidente de la federación española de fútbol, es la misma que no ha dicho ni pío en contra de la barbarie de Hamas . Ese beso, ese besito, fue el escándalo del siglo, pero los salvajes de Hamás violan a chicas cuyas amigas yacen muertas a su lado, y nada. Calladitos. O no. No calladitos. Entendiendo, justificando.

El horror en el kibutz Kfar Aza, tras el ataque terrorista de Hamas. Foto: AFP

Yo siempre me he considerado pro palestino, aunque con más matices cuanto más me he informado. No todo es de buenos y malos. He conocido a varios israelíes dentro de su país, y a más judíos fuera, que deploran la ocupación y la sistemática discriminación que su gobierno impone a los palestinos. Pero la misma gente también señala que Israel está rodeada de enemigos y debe protegerse. Y que tienen un sistema democrático, único en la región que defender. Sí, les digo, democrático como lo fue la Sudáfrica blanca en su día…a lo que no tienen mucha respuesta. Pero diré lo siguiente: cualquier lector de este diario, sea de izquierdas o de derechas, se sentiría infinitamente más libre viviendo en Tel Aviv que en Riad o Damasco o –donde residen los principales patrocinadores de Hamas–Teherán.