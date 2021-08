Un informe oficial dio cuenta de una fuerte desigualdad de género en el ámbito portuario – Télam

Solo el 13% del total de los puestos de trabajo existentes en los puertos bonaerenses est ocupado por mujeres, de acuerdo al relevamiento llevado a cabo por la Subsecretara de Asuntos Portuarios, perteneciente al Ministerio de Produccin provincial.

Las mujeres solo explican el 13% del total de los puestos de trabajo existentes en los puertos bonaerenses, mientras que el 87% corresponde a varones, de acuerdo a los resultados del primer relevamiento de gneros llevado a cabo por la Subsecretara de Asuntos Portuarios, perteneciente al Ministerio de Produccin provincial.

El estudio es el primero en su tipo en la provincia de Buenos Aires y de caractersticas inditas a nivel mundial, debido a que ni siquiera la Organizacin Martima Internacional (OMI) cuenta con suficientes datos certeros respecto de las proporciones de participacin por gneros en el sector, y se enmarca este informe en el programa que ya lleva un ao de vida denominado “Puertos en Clave de Gneros”.

El 87% de los trabajadores del sector son varones de acuerdo al informe que logr cuantificar el estado de situacin de la desigualdad de gnero existente en los Consorcios de Gestin portuaria y empresas directamente vinculadas al movimiento de cargas o buques emplazadas all, cifra que representa a 2.585 trabajadores del gnero masculino frente a 396 de gnero femenino y solo 1 de otros gneros.

“Las cifras refuerzan el hecho de que efectivamente los puertos son un mbito eminentemente masculinizado”, dijo a Tlam la directora provincial de Vinculacin Institucional, Roco Miranda.

La directora provincial de Planificacin e Infraestructura Portuaria, Jsica Aspis, dijo que existe un “0% referido a identidades del colectivo LGBTIQ que no logra captar que existe una nica mujer trans ocupando una jefatura”, lo que significa que la desigualdad es tal, que an ante la decisin poltica de generar datos cuantificables, esa participacin contina siendo tan nfima que no logra ser visibilizada por las estadsticas.

Miranda destac asimismo la dificultad que enfrentaron para sistematizar la informacin y explic: “Pese al arduo trabajo de las referentas territoriales, observamos una gran resistencia a que la perspectiva de gnero penetre en el sector, de ah que se recibieron respuestas de 33 empresas, las cuales representan solo el 44% del universo total, porcentaje alcanzado al considerarse la relacin empresas y metros cuadrados de ocupacin, “es decir, que este 44% responde a cantidad de metros de las empresas con respuesta sobre el total de los metros cuadrados de las empresas permisionarias y concesionadas”, refiri y acot que “esto es una primera foto de las empresas que tienen un compromiso especfico respecto al trabajo de gnero”.

Durante la presentacin del relevamiento la ministra de las Mujeres, Polticas de Gnero y Diversidad Sexual, Estela Daz, felicit la iniciativa del Programa Puertos en Clave de Gneros, y expres que “las mujeres nos encontramos con el mito de las recin llegadas, siempre estamos como recin llegando a la poltica y a los trabajos, y nos mandan a estudiar, y lo venimos haciendo hace dcadas, tenemos muchsima ms capacitacin y an as las brechas persisten“.

En ese sentido, los resultados obtenidos en el relevamiento indicaron precisamente que “el 44% de las mujeres trabajadoras cuentan con estudios universitarios y de posgrado completos, mientras que en los hombres ese porcentaje solo alcanza el 18%”.

Pese al mayor nivel de capacitacin, se verific “un mayor acceso de hombres a cargos jerrquicos, con una representacin en el universo total del 82% de los mismos frente al 18% de mujeres, e incluso cuando las mujeres alcanzan estos roles, en general su participacin se concentra en tareas de menores niveles de responsabilidad”.

Flagrante desigualdad

La directora de Estudios de Monitoreo de la Subsecretara, Mariana Iiguez, argument que por ese motivo, es que en el estudio se jerarquiz la necesidad de relevar la distribucin dada por gneros de acuerdo al tipo de tarea al que se logra acceder, de lo que surge “un fuerte predominio del gnero masculino en sectores operativos y en el trabajo en muelle, brecha que disminuye nicamente en tareas feminizadas, como ser el caso de trabajos administrativos, de contabilidad, y administracin”.

“El 100% de los trabajos llevados a cabo en muelle son realizados por hombres, en el caso de los operadores de equipo esa cifra es del 98%, y en los trabajos relacionados a limpieza, seguridad y mantenimiento, del 93%“, dijo Iiguez.

Miranda contextualiz que “la flagrante desigualdad en algunos sectores productivos naturalizan que existan profesiones o tareas en donde las mujeres todava no podemos entrar”, en funcin a una divisin sexual del trabajo basada en estereotipos de gnero, y agreg que “todava se encuentra vigente la ley 11.317 que en su artculo 11 prohbe a las mujeres realizar trabajo de muelle y homologa su situacin a la de los mejores de edad, en una visin absolutamente patriarcal, pero adems proteccionista”, por lo que “consideramos que es necesario trabajar fuertemente en un cambio cultural”.

Adems, el 12% de las empresas relevadas cuenta actualmente con lactarios, el 20% con licencias extendidas de paternidad para los hombres, y solo el 2% tiene jardines materno parentales, frente a lo cual “se vienen construyendo espacios que favorezcan polticas de cuidado, acciones de sensibilizacin sobre violencias, charlas sobre nuevas masculinidades, y promocin de oficios portuarios entre mujeres y diversidades”, dijo Aspis.

Finalmente, adelantaron que en la prxima etapa se buscar actualizar la informacin ampliando el alcance del universo relevado, promover la conformacin de espacios de gnero, y “la realizacin de una encuesta sobre las percepciones de los trabajadores de los Consorcios de Gestin respecto de sus mbitos de trabajo para tener un diagnstico de situacin ms completo y acabado”.