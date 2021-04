Un informe oficial negó el racismo institucional y causó indignación entre los activistas – Télam

Primer ministro Boris Johnson

Un informe del Gobierno britnico que afirma que el Reino Unido no es institucionalmente racista y sugiere que debera ser considerado como un modelo para otros pases con poblaciones predominantemente blancas, caus indignacin entre activistas.

El informe de 264 pginas realizado la Comisin independiente sobre Disparidades Raciales y tnicas, liderada tambin por integrantes de grupos tnicos, fue nombrada por el primer ministro Boris Johnson luego de las protestas del Black Lives Matters el ao pasado.

La muerte de George Floyd en Estados Unidos inspir a miles de personas en el Reino Unido a exigir justicia, marchando por las calles de las grandes ciudades.

El informe de la comisin concluy que si bien el Reino Unido an no es un “pas post-racial”, su xito en la eliminacin de la disparidad racial en la educacin “debe considerarse como un modelo para otros pases con poblaciones predominantemente blancas”.

Tambin hizo recomendaciones, incluida la implementacin gradual de jornadas escolares extendidas, comenzando por las reas desfavorecidas, para ayudar a los alumnos a ponerse al da con el aprendizaje perdido durante la pandemia.

La Comisin independiente sobre Disparidades Raciales y tnicas, liderada tambin por integrantes de grupos tnicos, fue nombrada por el primer ministro Boris Johnson luego de las protestas del Black Lives Matters”

Sugiri adems eliminar el acrnimo BAME, utilizado para nombrar a las personas afrodescendientes, los asiticos y las minoras tnicas, argumentando que ya no debe usarse porque las diferencias entre grupos son tan importantes como lo que tienen en comn.

Segn Tony Sewell, presidente de la Comisin de Gobierno, no hay evidencia de “racismo institucional” en el Reino Unido, aunque sostuvo que s existe un prejuicio “manifiesto”.

En declaraciones al programa Today Radio 4 de la BBC, Sewell dijo que, si bien haba pruebas circunstanciales de racismo, neg que se tratara de algo estructural.

“Nadie niega ni dice que el racismo no exista. Hemos encontrado pruebas circunstanciales de ello. Pero… pruebas de racismo institucional real? No, eso no lo hemos encontrado”, subray

Dijo que el trmino “racismo institucional” se aplicaba “a veces errneamente” como una “especie de frase comodn para las micro agresiones o los actos de abuso racial”.

Las reacciones

Sin embargo, representantes de grupos de activistas se mostraron decepcionados y profundamente preocupados sobre la negacin del racismo institucional en el Reino Unido.

En ese sentido, Halima Begum, que dirige Runnymede Trust, un grupo de expertos independiente sobre igualdad racial, no est de acuerdo con la sugerencia de que el Reino Unido no es institucionalmente racista y expres que se siente “profundamente decepcionada” por el informe.

“Dgale eso a la joven madre negra que tiene cuatro veces ms probabilidades de morir en el parto que a su joven vecina blanca, dgale eso al 60 por ciento de los mdicos y enfermeras del NHS (institucin pblica de salu) que murieron por coronavirus y eran negros y pertenecan a minoras tnicas. No puedes decirles eso, porque estn muertos”, declar a la cadena de televisin Sky News.

Reino Unido no es institucionalmente racista, segn un informe

En su opinin, el Reino Unido institucionalmente todava es racista y consider tambin que una comisin designada por el Gobierno para investigar ese tipo de racismo, niegue su existencia, “es profundamente preocupante”.

En sintona, el diputado laborista David Lammy, calific el informe racial del Gobierno como un “insulto” y acus a Johnson de ignorar los deseos de los britnicos que “se mueren por pasar pgina sobre el racismo”.

“Boris Johnson acaba de cerrarles la puerta en la cara dicindoles que son idealistas, que estn perdiendo el tiempo. Ha decepcionado a toda una generacin de jvenes britnicos blancos y negros ”, agreg.