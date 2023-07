Un informe sostiene que Argentina es un país con bajo índice de criminalidad en la región

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) reveló que Argentina se encuentra entre los países con menor índice de criminalidad de América Latina y que registró «la mayor mejora en la tranquilidad en la región», al publicar su 17° informe de los niveles de paz en 163 países, es decir el 99,7% de la población mundial.

El IEP, una entidad con sede central en Australia y oficinas en Londres, Nueva York y Ciudad de México, señaló en su informe al que tuvo acceso Télam que los países latinoamericanos que se ubican en las mejores posiciones son Costa Rica (puesto 39°), Uruguay (puesto 50°), Argentina (puesto 54°) y Chile (puesto 58°).

A pesar de que «América del Sur experimentó un ligero deterioro en la tranquilidad en 2023» y se registró un aumento del 0,33 por ciento en el ultimo año «impulsado por aumentos en los conflictos internos, las manifestaciones violentas y la tasa de encarcelamiento», Argentina registró «la mayor mejora en la tranquilidad en la región», reportó el informe.

«La mayor mejora ocurrió en el indicador de delitos violentos. Los delitos violentos son menos preocupantes en Argentina que en la mayoría de América Latina. Según el Ministerio de Seguridad de Argentina, la tasa de homicidios en el país fue de 4,6 por cada 100.000 habitantes en 2021, muy por debajo de los promedios regionales y globales», detalló el informe.

Sobre Argentina también se ponderó que la mejora respecto de la baja en los delitos violentos «se ha mantenido a lo largo de 2022» luego de que se lograran «avances en la mejora de las prácticas policiales» y se redujera «notablemente las tasas de delitos violentos» en los últimos años.

