un joven mató a una mujer, hirió a tres personas y se suicidó en una universidad

Un hombre armado de nacionalidad alemana y 18 años de edad disparó este lunes durante un curso en un anfiteatro de la más antigua universidad alemana de Heildelberg, mató a una mujer e hirió a otras tres personas antes de suicidarse, en un hecho que al parecer no tuvo motivaciones políticas ni religiosas, informó una fuente de seguridad.

La policía alemana indicó al principio que cuatro personas resultaron heridas por un individuo que disparó y luego se suicidó, pero una de las víctimas murió a causa de sus heridas en el hospital, según la misma fuente.

Según el portavoz de la policía local de la ciudad cercana de Mannheim (suroeste del país), Stefan Wilhelm, el joven había enviado un mensaje de WhatsApp antes de ingresar al campus de la universidad en el que decía que «la gente tiene que ser castigada ahora» y anunciaba su deseo de ser sepultado en el mar.

El ataque ocurrió poco después de mediodía cuando un hombre ingresó con un «arma larga» a un anfiteatro del campus de Neuenheimer Feld, donde se daba un curso, y disparó, aparentemente sin objetivo, contó a la agencia de noticias AFP el portavoz de la policía local de Mannheim, Stefan Wilhelm.

