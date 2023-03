Un joven musulmán fue elegido nuevo líder del Partido independentista Nacional Escocés

Humza Yousaf, de 37 años, ministro escocés de larga trayectoria y musulmán, fue elegido este lunes como el nuevo líder del Partido independentista (SNP) Nacional Escocés, venciendo a Kate Forbes y Ash Regan en la carrera para suceder a Nicola Sturgeon, que renunció al cargo el mes pasado después de más de ocho años.

Yousaf, de origen asiático y musulmán que, entre otros, ocupó los cargos de ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional y de Salud, compitió con la ministra de Finanzas saliente, Kate Forbes, de 32 años, y la exministra de Seguridad Ash Regan, de 38.

Obtuvo 26.032 votos que representaban el 52,1% de la votación, mientras que Forbes ocupó el segundo lugar con 23.890 (47,9%).

Lorna Finn, secretaria nacional del SNP, afirmó que la participación total en la elección de liderazgo fue del 70%.

El nuevo líder deberá enfrentar una votación en el Parlamento escocés, antes de ser confirmado como el nuevo ministro principal.

Yousaf era considerado el candidato preferido de Sturgeon, tras haber obtenido el respaldo de las figuras más destacadas del partido y gran parte del gabinete saliente y era el candidato socialmente más progresista y un símbolo del multiculturalismo británico.

Polls have closed! I could not be prouder of the campaign we’ve run

Thank you to my wonderful family, friends, campaign team & all those members who have supported me throughout this amazing journey

Whatever happens, I know SNP will come together & unite behind our new leader pic.twitter.com/1jErsQUwht

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 27, 2023