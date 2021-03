Un laboratorio en India fabricará 252 millones de dosis adicionales de la Sputnik V – Télam

Unos 50 pases aprobaron la Sputnik V que ya se administra en unas 30 naciones.

Tras un nuevo acuerdo con una empresa china, Rusia triplicar la produccin de su vacuna Sputnik V en India y refuerza el compromiso de Mosc de inocular una dcima parte de la poblacin mundial.

Gland Pharma Ltd., una empresa de propiedad china con sede en la ciudad Hyderabad, en el sur de India, anunci que suministrar 252 millones de inyecciones de Sputnik V a partir del cuarto trimestre de este ao, inform la agencia estadounidense Bloomberg.

Esto se suma a las ms de 100 millones de dosis previstas de otros fabricantes indios.

El acuerdo impulsa las ambiciones de Rusia para que su vacuna desarrollada por el Fondo Ruso de Inversin Directa (RDIF) y con una eficacia del 91,6% en la prevencin del coronavirus, sea fabricada en otros pases.

Asimismo, consolida la posicin de la India como el centro de fabricacin de vacunas lder en el mundo, ya que all tambin se producen los frmacos de AstraZeneca y una formulacin local, as como de Johnson & Johnson.

“Esta es la primera de las mltiples asociaciones que est explorando Gland Pharma para aprovechar su capacidad de fabricacin y sus capacidades para respaldar el suministro global de la vacuna Covid-19”, expres en una declaracin la compaa farmacutica, que es propiedad mayoritaria de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.

El RDIF -encargado de firmar asociaciones transfronterizas- respald el desarrollo de la vacuna y est a cargo de su implementacin en el extranjero.

“Los mayores productores sern India, China y Corea del Sur”, dijo el director ejecutivo del RDIF, Kirill Dmitriev, en una entrevista este mes.

Unos 50 pases aprobaron la Sputnik V que ya se administra en unas 30 naciones.

Con ms de 11,4 millones de contagios y una cifra de muertos que supera los 158.800, India es hogar del tercer peor brote de coronavirus del mundo y se encuentra a la espera de la aprobacin regulatoria del frmaco ruso.

Actualmente la poblacin india se est inoculando con las vacunas de Covishield realizados por el socio local de AstraZeneca, el Serum Institute of India Ltd., y Covaxin desarrollado por la farmacutica local Bharat Biotech International Ltd.