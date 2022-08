Un llamado a la concordia de líder religioso iraquí trae paz a la convulsionada Zona Verde

Los partidarios del clérigo Muqtada Sadr comenzaron a retirarse de la llamada Zona Verde de Bagdad, la capital iraquí, después de que el líder chiita llamara por TV a terminar con los enfrentamientos entre sus partidarios y facciones chiítas apoyadas por Irán, que dejaron 30 muertos y estallaron luego que anunciara su «retiro definitivo» de la política.

Hoy, momentos después de que el discurso de Sadr fuera transmitido en directo por televisión, sus partidarios empezaron a abandonar la Zona Verde, considerada la más segura de Bagdad, y posteriormente el Ejército levantó el toque de queda que había decretado en todo el país.

Sadr, un predicador con millones de seguidores que tras la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos en marzo de 2003, lideró una milicia contra los ocupantes, dio a sus seguidores «60 minutos» para retirarse, después de lo cual amenazaba con «desautorizar» a los que se quedaran.

«Pido disculpas al pueblo iraquí, los únicos afectados por los acontecimientos», dijo Sadr a los periodistas desde su base, en la ciudad iraquí de Najaf, informó la agencia de noticias AFP.

El primer ministro iraquí, Mustafa Al Kadhimi, alabó el pedido de retiro de sus partidarios y su llamado a la paz.

«El llamado de su eminencia Muqtada al Sadr a poner fin a la violencia representa el epítome del patriotismo y el respeto a la santidad de la sangre iraquí», escribió Al Kadhimi en su cuenta de Twitter.

