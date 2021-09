Un memorando del FBI insinúa una relación de Arabia Saudita y los autores de los atentados – Télam

El documento, que estuvo ms de cinco aos censurado, fue desclasificado por la presin ejercida sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, por los familiares de las vctimas. (AFP)

Nuevo memorando del FBI insina relacin de Arabia Saudita con autores de atentados del 11-S

Un memorando del FBI desclasificado este sbado refuerza las sospechas de que Riad habra estado implicado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 cometidos por Al Qaeda contra Estados Unidos, pero no aporta las pruebas que esperaban las familias de las vctimas que demandaron a Arabia Saudita.

Quince de los 19 secuestradores de los cuatro aviones secuestrados aquel da, dos de los cuales se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, eran de nacionalidad saudita.

El memorando, fechado el 4 de abril de 2016, que haba estado clasificado como secreto hasta ahora, muestra vnculos entre Omar al Bayoumi, otrora estudiante y sospechoso de haber colaborado con los servicios de inteligencia sauditas, y dos de los miembros de Al Qaeda que prepararon los ataques en Nueva York y Washington, inform la agencia de noticias AFP.

El documento, basado en entrevistas realizadas en 2009 y 2015 con una fuente cuya identidad no fue develada, detalla los contactos y las reuniones entre Bayoumi y dos secuestradores areos, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar, despus de que ambos llegaran al sur de California en 2000, antes de los atentados.

Tambin confirma la relacin, ya divulgada pero que aparece con ms fuerza de la sospechada anteriormente, entre ellos dos y Fahad al Thumairy, un imn conservador de la mezquita King Faad de Los ngeles acreditado desde fines de los aos 1990 como funcionario del consulado de Arabia Saudita en esa ciudad.

El documento afirma que los nmeros de telfono asociados con la fuente indican que hubo contacto con varias personas que ayudaron a Hazmi y a Mihdhar mientras estuvieron en California, incluyendo a Bayoumi y a Thumairy, as como a la propia fuente.

Segn el memorando, la fuente le dijo al FBI que Bayoumi esconda detrs de su identidad oficial de estudiante una “posicin muy alta” en el consulado saudita.

“La ayuda de Bayoumi a Hazmi y a Mihdhar incluyen traduccin, viaje, alojamiento y financiacin”, seala el documento citado por la agencia francesa.Adems, la esposa de la fuente le dijo al FBI que Bayoumi sola hablar a menudo de “yihad”, apunta el memorando.

Asimismo, a travs de reuniones, llamadas telefnicas y otras comunicaciones, relaciona a Bayoumi y a Thumairy con Anwar al Alaki, el clrigo de origen yemenita nacido en Estados Unidos que se convirti en una figura importante de Al Qaeda en la Pennsula Arbiga antes de ser asesinado por un dron en Yemen en septiembre de 2001.

An as, el memorando fue abundantemente censurado y no presenta ningn vnculo claro directo entre el gobierno saudita y los secuestradores areos.

Fue desclasificado por la presin ejercida sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, por los familiares de las vctimas de los atentados, que acusaron a Arabia Saudita de ser cmplice de los ataques.

Tres gestiones estadounidenses sucesivas haban rechazado desclasificar y divulgar documentos relacionados con el caso y fueron acusadas de proteger la alianza entre Washington y Riad.

La monarqua petrolera sunita siempre neg cualquier participacin en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y fue librada de toda sospecha por una comisin de investigacin estadounidense en 2004”

Jim Kreindler, uno de los principales abogados involucrados en las demandas de las familias de las vctimas contra Arabia Saudita, dijo que el memorando desclasificado valida el punto clave sobre el apoyo del Gobierno saudita a los secuestradores.

“Con esta primera desclasificacin de documentos, veinte aos en los que Arabia Saudita ha dependido del Gobierno de Estados Unidos para ocultar su papel en el 11 de septiembre estn llegando a su fin”, dijo Kreindler en un comunicado.

Las familias esperan pruebas ms contundentes con la publicacin de ms documentos desclasificados que se espera en los prximos seis meses en virtud de la orden ejecutiva emitida a principios de septiembre por Joe Biden.