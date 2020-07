Un menorquín retenido en Argentina: "Sacadme de aquí, que hay ratas"

Hugo Barnils y Tania García, dos jóvenes de 30 y 29 años residentes en Menorca, llevaban unos meses en Argentina, donde participaban en un curso de doma de caballos él y en uno de interpretación ella. Acabados los estudios y con unos días libres por delante antes de volver a España, decidieron alojarse en una finca de agroturismo. La cosa no acabó bien.

Los dos jóvenes llegaron al acuerdo de alojarse gratuitamente en la Finca Shambatta, en el pueblo de en San Marcos Sierras, a cambio de domar a la yegua que poseían los dueños del negocio. La conexión de los jóvenes y los dueños fue tal que cuando el alojamiento rural se quedó sin huéspedes, ofrecieron a los españoles cuidar de la casa mientras ellos salían de viaje.

A cambio, podrían seguir alojándose gratis. Sólo les hicieron una advertencia: “No os acerquéis al huerto”. Pocos días después, la Policía argentina irrumpía en la finca y encontraba una plantación de marihuana. Los dos españoles fueron detenidos.

La familia denuncia ahora las irregularidades que se produjeron en esta detención, ya que los españoles estuvieron arrestados ocho días sin que la Policía lo comunicara, ni a las autoridades argentinas, ni al consulado español, ni a la familia.

Tras enterarse de la detención, al no regresar los jóvenes el 3 de marzo como estaba previsto, la madre de Hugo logró hablar con él. El muchacho estaba destrozado anímica y psicológicamente. “Nos pedía constantemente que le sacáramos de allí, que había ratas”, narra la tía del detenido.

Familiares de ambos jóvenes están ya en la provincia argentina de Córdoba, donde se encuentran detenidos los españoles, a la espera de entrevistarse con el cónsul español este mismo lunes y de poder visitar a Tania y Hugo.

La familia ha agradecido la labor del cónsul español, Rafael Palacios, que intervino para que a Hugo se le cambiara a un módulo mejor y fuera atendido por una psicóloga. Sin embargo, la familia denuncia también que la psicóloga penitenciaria no les permitió hablar con Hugo, “hasta que no le entrevistara ella primero”, por lo que no han podido comunicarse con él de nuevo.

La situación se ha complicado, explica la familia, por la atención que los medios argentinos han puesto en el caso, confundiendo la finca en que estaban los españoles con otra colindante en la que se encontró un laboratorio de droga y más plantaciones. Sin embargo, los familiares de Hugo y Tania están tranquilos: “Estamos seguros de su versión y de que todo es un malentendido“.

Este martes los españoles declaran ante el juez, quien decidirá si quedan en libertad o son acusados formalmente.