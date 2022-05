un muerto y dos heridos en una universidad

Al menos una persona murió y dos quedaron heridas este martes como consecuencia de un tiroteo ocurrido en instalaciones de la Universidad Xavier, en Nueva Orleans, en el estado Luisiana del sur de Estados Unidos, informó la policía.

El incidente ocurrió a última hora de este martes por la mañana en el salón de actos, mientras se realizaba un ceremonia de graduación, reportó el Departamento de Policía de Nueva Orleans.

Grandmother killed, 2 injured in shooting after New Orleans high school graduation https://t.co/YPQ1phR6l3 pic.twitter.com/tvSSpix0ac

— New York Post (@nypost) May 31, 2022