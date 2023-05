¿Un mundo feliz?

Diversos sondeos de opinión dan cuenta del atractivo que genera en la juventud, particularmente masculina, emergentes políticos con discursos autoritarios y violentos. Detrás de esta circunstancial preferencia electoral existirían razones más profundas En el mundo, la crisis de las ideologías y su reemplazo por la oferta reaccionaria expresa la ira ante la falta de perspectivas de futuro y la necesidad de culpar a un sector de la sociedad por los males actuales. La falta de representatividad así como la dificultad para lograr consensos y la ausencia de utopías comunes se observa también en otros sectores de la vida pública.

El mundo occidental vive una crisis de sus sistemas institucionales ante servicios públicos deteriorados y perspectivas de movilidad social descendente lo que se manifiesta en las sucesivas derrotas de los oficialismos y el fortalecimiento de agrupaciones que hacen de la confrontación su bandera aún en países con fuertes estados de bienestar.

Tal crisis se refleja en los jóvenes a través de la caída de los índices de natalidad (en nuestro país 3 hijos en la década del 60 hasta los 1.91 de la actualidad, según Banco Mundial), situación acompañada por el incremento exponencial del suicidio adolescente el que se triplicó en los últimos 30 años, siendo la segunda causa de muerte particularmente en la franja de 15 a 19 años (12.7 cada 100 mil habitantes según Unicef).

La falta de proyectos claros de vida provoca no sólo depresión sino también que se potencie el hedonismo puesto que “tu tiempo es hoy”. Al desinterés por formar una familia se da un crecimiento de divorcios, incluso en adultos mayores.

Existen factores globales que inciden en tales síntomas juveniles como la crisis ecológica, el avance de la tecnología eliminando empleos, el nivel de inseguridad cotidiana como conflictos bélicos como rémoras del pasado. Se suma en los varones una reconfiguración del tradicional rol como proveedor, potenciado por gran cantidad de empleos formales con salarios por debajo del nivel de pobreza.

El mercado laboral ofrece hoy a jóvenes de clase media aspirar a brindar servicios digitales que sólo les cubran sus necesidades presentes y a aquellos de sectores populares planes asistenciales muchas veces con mejores ingresos que un empleo.

La falta de alternativas claras a un sistema capitalista cuya lógica lleva a la concentración económica provoca la orfandad de propuestas convocantes para los jóvenes y no tan jóvenes. ¿Cómo contar con liderazgos creíbles que no degraden el debate público con insultos y promesas de destruir antes que de construir? Que los jóvenes apoyen propuestas rupturistas no resulta una novedad e incluso sería saludable sino fuera porque se siguen improperios antes que contenidos.

El tradicional camino de vida: educación- trabajofamilia resulta vetusto e impráctico para los jóvenes. La creciente exclusión de los mismos lleva a una laxitud mal entendida. En materia educativa da por resultado que 6 de cada 10 alumnos pobres no lleguen al nivel más básico de lectoescritura y que las empresas no puedan tomar gente porque no pueden comprender un simple texto. Mientras, en el mundo la distribución de la riqueza es cada vez más inequitativa y el malestar social resulta creciente La civilización occidental ha dado grandes frutos tanto a nivel de desarrollo tecnológico como humano pero ha llegado a un punto de inflexión tal que se pone en duda que la democracia sea mejor que cualquier otra forma de gobierno (ver índice de Latinobarómetro). Más elocuente aún son sondeos que dan cuenta que el segmento de 18 a 45 años prefiere tener una garantía de ingresos y servicios básicos antes que la posibilidad de elegir a sus representantes mediante elecciones (Barómetro de las Américas).

¿Qué sucedería con esos jóvenes si avanzaran propuestas en debate orientadas a ofrecer internet gratis, legalización de drogas y un ingreso básico universal?, medidas atendibles de ser analizadas y justificadas por buena parte de la opinión pública ¿Les importaría a estas generaciones que no han vivido las dictaduras, delegar las decisiones de conjunto a un grupo de tecnócratas que los proveyeran desde el Estado y desentenderse acerca del destino compartido? El mundo feliz de Aldous Huxley se encuentra cada vez más cerca. ■