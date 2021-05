UN MUNDO SURREALISTA. | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Estas tierras no terminarán de darnos sorpresas, ni a nosotros, sus pobres habitantes, ni tampoco a los terceros que intenten asomarse a nuestra realidad para adquirir alguna certeza sobre el futuro porvenir. Dalí, gran constructor de un mundo surrealista, se sorprendería del modo en el que nosotros solemos vivir. Se sorprendería, seguramente, de la ficción de suponer que los niños de seis u ocho años, les comunican a los padres su decisión de salir a la calle para defender las clases presenciales y estos se avienen al reclamo de sus pequeños, para marchar juntos en defensa de los derechos autónomos de la ciudad.

Mientras tanto la Corte, que debe resolver el tema, guarda un ominoso silencio, y solo deja trascender que resolverá la cuestión en favor de la autonomía de la ciudad, aunque con ello no resuelva nada, pues quedará subsistente quien dispone realmente sobre la políticas sanitarias y quien establecerá las reglas que las regirán.

Mientras tanto, y para salpimentar el cocido en el que se desarrolla nuestro futuro, debe advertirse que la Cámara del Crimen de la Capital se pronunció fuertemente sobre el avasallamiento de los derechos individuales, al resolver en la causa Fratamico -nombre difícil para convertirse en el grito de guerra de un sector- reprochando la inactividad de la legislatura en establecer las pautas en que los dichos derechos podrían limitarse, y, ante el silencio de la propia Corte, es su inferior quien la cita textualmente al señalar:” los Poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución , la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en arbitrariedad y exceso de poder” ( Fallos321:2288).-.como se ve, entre los pliegues de las togas comienzan a menearse los fantasmas de los temas que empiezan a preocupar a muchos.

Este revuelto de situaciones y tensiones, crea un escenario difícil de aprehender al que se suman hechos externos y situaciones propias, que completan un cuadro que requiere un exhaustivo análisis para su comprensión. Un delicado equilibrio que impide conocer dónde se halla el poder real, un trípode político que esconde el vértice que lo guía y se empecina en trasmitir mensajes equívocos para confundir a aquellos que pretenden desentrañar su esencia.

La desaparición del Ministro Meoni, abrió la puerta para la especulación sobre la pertenencia del ministerio de transporte a un determinado grupo, extremo que se disipó al ser designado allí, otro individuo vinculado al Presidente de la Cámara de Diputados. En ese ámbito -ambicionado por varios- habrá de definirse el futuro de la obra pública más grande estos tiempos- la Hidrovia- por ahora en manos de la Cía. belga Jan de Nul y el local Romero -Emepa- (este último vinculado a la causa de los cuadernos y con un testimonio que compromete al Gobierno de la ex Presidente), y por la que intentan competir otra Cía. También belga -Deme- asociada con los ambiciosos Chinos que ofrecen algunas riquezas para adornar su oferta, y los camaradas liderados por el indestructible Putin que intenta ampliar su presencia en el subcontinente, ante el desagrado del flamante inquilino de la Casa Blanca, que ha dejado entrever su deseo de alejar de estos sitios, a todos aquellos que no posean afectos con the oncle Sám.

Mientras tanto, como si nada ocurriese, las luchas internas continúan desarrollándose con el mismo énfasis de siempre. La política intenta avanzar hegemónica sobre aquellos que pueden oponerse a sus propósitos. Así, se ha iniciado desde el Parlamento, un directo ataque contra el Procurador General que, no pudiendo ser reemplazado sin un gran desgaste, intenta ser desplazado acusándole de diversas omisiones.

La coyuntura ha sido usada para poner al descubierto contactos entre Magistrados y el ex Presidente Macri. Más allá de las construcciones hipotéticas que intentan vincular decisiones con dichos encuentros – lo que solo surgiría de fundamentos errados o perversos (que tienen otros remedios procesales que la maledicencia política) – el uso abusivo del relato ha llegado al absurdo de exponer la reunión del Fiscal Plee con Macri como demostrativa de alguna relación, cuando en dicho encuentro, y pese a los numerosos apoyos que poseía su nominación en reemplazo de Gils Carbó – la mayoría del Senado- el encuentro fue para señalarle que su candidatura no sería aceptada o apoyada por el Presidente.

Sin embargo la desazón se impone entre la gente, el cansancio, el virus, el infortunio económico y las penurias diarias hacen que el hombre común desatienda aquellas cuestiones y reduzca su interés a las pequeñas cosas que le atañen. La política seguirá su rumbo, queda por saber quién elegirá a sus representantes esta vez, el malhumor, los actores económicos o la magia, que últimamente parece haberse alejado de estas tierras.