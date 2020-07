Un niño de 6 años salva a su hermana del terrible ataque de un perro y termina con 90 puntos de sutura en la cara

Bridger Walker, de tan solo 6 años, no dudó en arriesgar su vida para salvar la de su hermana pequeña, que estaba siendo atacada por un perro. El can mordió al niño varias veces en la cara, pero finalmente consiguió agarrar la mano de la pequeña para sacarla del peligro y resguardarse, informa New York Post.

Como resultado del heroico salvamento, Walker tiene heridas en la boca, la mejilla izquierda y el ojo, daños por los cuales recibió cirugía y 90 puntos de sutura. “Si alguien tenía que morir, pensé que debería ser yo”, comentó el niño a su tía en relación con lo sucedido.

Los padres de Bridger aseguraron que el niño se encuentra bien, recuperándose y sin perder un ápice de su energía y personalidad. En un comunicado publicado en Instagram, la madre resalta el irrompible vínculo que une a los dos hermanos, el carácter solidario y gregario del niño, y explicó con detalle cómo sucedió el incidente.

Bridger, tras la operación, al lado de su hermana. Instagram

Al parecer, los hermanos se encontraban en el jardín de la casa de unos amigos cuando aparecieron dos perros. Los niños señalaron a los animales como “el bueno” y “el malo”, cuando el segundo corrió hacia ellos. Bridger se puso entre su hermana y el can, que le mordió la mejilla. El niño le gritó a su hermana que se fuese, y cuando el animal le soltó se retiró a un lugar seguro. La madre detalla que el incidente fue especialmente sangriento, y que el cirujano tras la operación comunicó a los padres que Bridger era “el paciente más valiente que había tenido nunca”.

La familia no planea presentar cargos contra los dueños del perro. La tía de Walker se refirió a ellos como “personas realmente buenas que han sido muy amables y generosos con Bridger y la familia. No tenemos ningún resentimiento hacia ellos, incluso ha aumentado el cariño entre las familias como resultado del incidente”.

El reconocimiento del Capitán América

El acto heroico de Bridger se hizo viral en las redes sociales cuando su familia compartió la historia para lograr respuestas de actores que interpretan papeles de superhéroes, algo que serviría para subir la moral del niño. Recibieron respuesta de Chris Evans, que encarna al Capitán América, a través de un vídeo que el pequeño superhéroe vio disfrazado del personaje.